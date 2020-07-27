2020-07-27T07:28:16+03:00
Общество

Сдать старые автопокрышки во Владивостоке можно бесплатно

Акция «4 колеса» стартует 24 июля
Михаил СМАГИН
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С начала года с улиц города собрано более 9 тысяч автомобильных покрышек, часть из них уже направлена на утилизацию. Фото vlc.ruС начала года с улиц города собрано более 9 тысяч автомобильных покрышек, часть из них уже направлена на утилизацию. Фото vlc.ru
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Жители Владивостока смогут бесплатно сдать на переработку старые автомобильные шины. Из них сделают резиновую крошку, которая послужит основным компонентом при изготовлении безопасных покрытий для детских и спортивных площадок.

Совместная акция администрации Владивостока и компании «1000 размеров» получила название «4 колеса» и пройдет с 24 по 31 июля. Сбор шин будет осуществляться на территории автоцентра «1000 размеров» по адресу: улица Сахалинская, 4.

- Это первый опыт проведения подобных совместных мероприятий администрации города и социально ответственного бизнеса. В рамках акции любой житель Владивостока может оставить на переработку не более четырёх колёс. Призываем горожан активно принимать участие, сделав таким образом наш город чище – не складируя старые покрышки в своих гаражах или рядом с ними, а также на площадках для коммунальных отходов, - сообщили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Фото vlc.ru

Фото vlc.ru

Отметим, что старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 килограммов сажи и 450 килограммов токсичных газов.

Акция стала итогом проведенной главой Владивостока Олегом Гуменюком рабочей встречи с представителями компании «1000 размеров». Он поддержал инициативу предпринимателей по сбору и утилизации старых шин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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