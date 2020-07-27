Коронавирус в Приморье, последние новости на 28 июля 2020: число больных растет, власти стараются купировать новые очаги

Коронавирус в Приморье и во Владивостоке, последние новости на 28 июля 2020 года. В крае по-прежнему отмечается рост больных новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за сутки опасный диагноз подтвердился еще у 109 человек. Общее число подтвержденных случаев достигло 6 390.

Стены инфекционных госпиталей в минувшие 24 часа покинул 91 человек. За все время пандемии вылечиться смогли 4 821 человек.

С начала эпидемии болезнь унесла жизни 70 жителей Приморского края.

Для предотвращения распространения заболевания, специалисты просят неукоснительно соблюдать разработанные требования.

В Приморье продолжает расти число больных. Фото: yandex.ru/covid19/stat

– В очередной раз хочу обратится к главам муниципальных образований – необходимо навести порядок как в подведомственных вам учреждениях, так и в организациях на ваших территориях. Соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, применение антисептиков – все эти меры способствуют снижению заболеваемости. К сожалению, отмечаются случаи, когда граждане с подтвержденным диагнозом скрывают место своей работы и мы упускаем контактных в таких организациях, – подчеркнула руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Сложная эпидемиологическая обстановка в Приморье не позволяет ослабить действующий в крае режим повышенной готовности. Более того, Олег Кожемяко поручил усилить контроль за соблюдение действующих мер и работу административных комиссий. Таким образом власти надеются не допустить новые очаги инфекции.

– Впереди август, сентябрь – месяцы, наиболее привлекательные для туристов. Сейчас ослаблять систему контроля за соблюдением санитарных норм просто недопустимо. Мы должны напоминать гражданам о рисках, связанных с заболеванием, – обратился к главам территорий губернатор Приморья.

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