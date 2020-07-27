«Чудо расчудесное»: огромная стая дельфинов устроила погоню за катером возле Владивостока

Обычный прогулочный катер у входа в Уссурийский залив встретил в минувшие выходные огромную стаю дельфинов. Животные резвились в море, выныривая из пучины и радуя зрителей неожиданным представлением. Разумеется, отдыхающие на судне были в восторге от такого. Никто из них, садясь на борт, даже не надеялся увидеть такое шоу. Один, два, три - да их невозможно сосчитать. Не удивительно, что видео произвело настоящий фурор в сети. Под каждым постом со стаей дельфинов появились десятки комментариев.

«Чудо расчудесное»,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792773" frameborder="0"></iframe> Стаю дельфинов встретили отдыхающие на прогулочном катере в Приморье.Видео: @kseniia_kiselevaПредоставлено "Комсомолке"

«Аж мурашки»,

«Как круто, хочу туда», - пишут пользователи сети.

Конечно, все они в восторге. Им не сразу удалось поверить увиденное, ведь не так часто можно встретить дельфинов во Владивостоке.

Нам удалось побеседовать с автором видео. Она рассказала о том, где были сняты эти уникальные кадры и как отреагировали люди на катере на такой конвой.

- Это все было 25 июля. Мы сели на яхту в бухте Улисс и отправились на обычную морскую прогулку. Спустя минут 40 после того, как мы тронулись от берега, над нами стали пролетать чайки. Большое количество чаек, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ксения Киселева, автор видео с дельфинами. – Тогда капитан нам сказал: «Готовьтесь, сейчас будет что-то интересное». Он сказал, что чайки просто так не прилетают. Либо под нами много рыбы, либо вот-вот появится белуха. Но тут из воды начали выпрыгивать дельфины.

Ксения рассказывает, что они сперва окружили катер. Удивился происходящему даже капитан. Он сказал, что такого количества дельфинов сам он не видел в этой акватории несколько лет.

- Удивительно, но они не уходили. Еще примерно час они плыли за нами. Вплоть до острова Аскольд, - говорит Ксения. - Такое необычное у нас было сопровождение. Многие сначала стали протирать глаза, потому что не могли поверить в увиденное. Пооткрывали рты, конечно, все. Полный восторг. И дети, и взрослые – для всех это было радостное событие.

Кстати, встретить дельфина – хорошая примета. Она сулит и карьерный рост, и благополучие, и решение всех проблем. По словам Ксении, она начинает верить в это. Потому что после встречи с дельфинами она почти справилась с трудной задачей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Природа очистилась»

Владимир Раков, научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук

- На видео стаи белобочек. Они достаточно широко распространены в Мировом океане. Их можно встретить и на Дальнем Востоке, но давно не было видно таких стай, хотя по своей природе они могут собираться по несколько тысяч. По размеру они достигают не больше 2,5 метра. Считаются самыми быстрыми из мелких дельфинов. Их характерная особенность как раз в том, что они высоко выпрыгивают из моря. Вполне вероятно, что появление такого количества дельфинов в нашей акватории косвенно, но все-таки связано с тем, что люди несколько месяцев пробыли на карантине. Хоть не намного, но природа все же очистилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14