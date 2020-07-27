Прах 21 героя: 67 лет назад истребители США после окончания войны сбили самолет с медиками, летевшими во Владивосток

А вы знали, что на территории Жариковского сквера во Владивостоке есть памятник, который посвящен жертвам одной из крупнейших локальных войн 20 века. Речь о Корейской войне, которая началась 25 июня 1950 года и продлилась вплоть до 27 июля 1953 тогда. Спросите, какое ко всему этому имеет отношение Приморье? Начнем по порядку. Ведь парадокс всей этой истории в том, что самолет с медиками ТОФ был сбит американскими военными спустя 1,5 часа после того, как объявили - война закончилась. Вероятно, не для советских военных медиков.

На календаре 27 июля 1953 года. Это был последний день Корейской войны. В Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня, самого долгожданного события последних трех лет, которые были сравнимы разве, что с адом. Сопротивление было кровопролитным. До сих пор никто не может привести официальные данные о том, сколько людей погибло во время войны. Согласно одним источника, КНДР и Южная Корея потеряли каждый по одному миллиону человек. И речь здесь не только о военных, убивали и мирное население. И вот, торжественно было заявлено о том, что все закончилось. Все. Больше никакого братоубийства. Но нет. Спустя 1,5 часа после подписания перемирия случилась еще одна трагедия.

Примерно в 11 часов утра 27 июля из Порт-Артура во Владивосток вылетел Ил-12, на борту которого находились 21 человек, среди них медперсонал ТОФ и офицеры, которых отправили в командировку и отпуск. В вообще Ил-12 принадлежал 593-му отдельному транспортному авиационному полку Тихоокеанского флота.

Так воздушное судно с безоружными пассажирами и членами экипажа летел над китайской территорией в 110 километрах от границы с Северной Кореей. Он имел все опознавательные знаки, которые говорили о том, что воздушное судно принадлежит СССР. Официально он не был участником конфликта.

В итоге в половине 12 в 4 километрах от деревни Маоэрошань, провинция Гирин 4 истребителя США атаковали советский самолет. Он был сбит и вскоре рухнул на землю. Чистосердечное капитана американского самолета можно найти в открытых источниках.

- Я обнаружил самолет противника, когда он был под моим самолетом, - писал в своем рапорте летчик американских ВВС капитан Ральф Парр. - Совершив два захода, я увидел на самолете Ил-12 большие красные звезды. Во время третьего захода я открыл огонь. Оба двигателя самолета противника загорелись, а затем самолет взорвался».

Шесть человек погибли от пуль и осколков, остальные пятнадцать - при падении самолета. Вот так лишились жизней еще 21 человек. Пали после того, как было подписано перемирие, и в этом неравном бою не было никакого смысла.

Спустя годы точной версии о том, почему же все-таки США решили так поступить, нет. Но вариаций несколько. По одной из них тот самый Ральф Парр решил козырнуть своим мастерством. Ранее он сбил девять самолетов противника, поэтому атаковал и ИЛ-12, чтобы сделать счет круглым. За 5 сбитых самолетов в США давали титул «аса», Ральф якобы хотел получить двойной.

Пот другой версии, американцы надеялись сбить не медиков, а высокопоставленных военных – высший командный состав ТОФ, но ошиблись. Кстати, есть сведения, что они действительно должны были лететь на Ил-12, но в последний момент все поменялось.

По третьей версии, к которой, собственно, склоняются сами американцы – военные просто перепутали советский самолет с вражеским - китайским.

Кстати, СССР долгое время после этой трагедии пытался добиться материальной компенсации и извинений со стороны США. Но все тщетно.

К сожалению, мало кто знает, что за история таится под этим памятникомФото: из открытых источников

Спустя два года после смерти экипажа и пассажиров Ил-12, в 1955 году в Жариковском сквере города Владивостока был установлен обелиск, где высечены имена всех жертв той трагедии. Прах героев предан земле именно здесь. Спустя 67 лет «Комсомолка» решила напомнить читателям о том чудовищном событии. Знать и помнить - единственное, что мы можем в память о тех, кто так несправедливо лишился жизней уже в мирное время.

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