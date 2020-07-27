Нам гранты стоить и жить помогают: как НКО меняют жизнь Приморья

Некоммерческие организации Приморского края за счет средств фонда президентских грантов помогают властям решить наиболее важные проблемы региона. Это и сохранение исторической памяти, помощь людям с ограниченными возможностями и многое другое. Если в первый год - 2017 - на оба конкурса от Приморья было подано 128 заявок, тоже в 2019 году уже 135.

В крае растет востребованность не только самих НКО, но и тех проектов, которые они реализуют. Например, как отмечают в фонде «Владмама», за время действия инициативы по помощи «солнечным детям» в обществе произошел сдвиг в восприятии таких малышей.

Грантовое движение растет

Ежегодно все больше НКО в Приморье заявляют о своем желании помочь властям решить актуальные для всего общества вопросы. Основу тренда на развитие НКО заложил президент страны Владимир Путин, призвав правительство и власти регионов активнее использовать гражданскую активность.

«Обращаю внимание на коллег в регионах России, губернаторов, местных властей: нужно опираться на гражданскую активность, вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах. Нам нужны тысячи таких организаций в стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему», - отметил в ноябре 2017 года на форуме активных граждан «Сообщество» Владимир Путин.

Сам фонд президентских грантов как единая структура работает в России с 3 апреля 2017 года. За это время количество денег, выделяемое из бюджета страны на поддержку грантов, только растет. Равно как и увеличивается количество проектов, которые НКО субъектов федерации представляют на рассмотрение экспертному совету фонда. Приморские НКО прекрасно иллюстрируют данный тезис. Как отметила Вероника Сипачева, председатель НКО «Энергия участия», реализующие проект «Ресурсный центр для поддержки гражданских инициатив», в 2017 году - это первый год проведения конкурса в новом формате с одним грантооператором, на оба конкурса от Приморья было подано 128 заявок, одержал победу 31 проект. А уже в 2019 году - подано 135 заявок, победу одержало 45 проектов.

«В год 75-летия победы особенно актуальны проекты по сохранению исторической памяти. Также есть запрос, например, на инновационные и молодежные проекты», - говорит Вероника Сипачева.

Только в первом конкурсе 2020 года побудили 19 проектов из Приморского края. Каждый из них – направлен на решение одной проблемы общества. Уже не первый год при помощи средств из президентского фонда в крае пройдет форум инициативной молодежи «Андреевский городок», гражданских активистов научат проектной деятельности и будут решаться проблемы по социализации «солнечных детей». Кроме того, за один год в Приморье НКО намерены провести патриотические мероприятия в честь 75-летия Победы, привлечь детей-сирот к высадке деревьев, создать этно-музей татарской и башкирской культуры, турнир ораторского мастерства, цикл занятий по йоге и так далее. Каждый проект уникален, подчеркивает руководитель НКО «Энергия участия» Вероника Сипачева.

«Гранатовые средства позволяют НКО реализовать социально-значимые проекты. Есть очень много замечательных идей, но без денег реализовать их невозможно. И вот именно гранты от фонда это те ресурсы, благодаря которым закрывается потребность групп населения или решается как-то проблема», - отметила Вероника Сипачева.

Всего в первом конкурсе приморские НКО получили порядка 31 миллион рублей. Самую большую денежную поддержку получило НКО «Татьянин день» - им «досталось» 8,5 миллиона рублей. Средства пойдут на проведение уже ставшего традиционного для Приморья «Андреевского городка». Это межрегиональный молодёжный образовательный форум, для тех, кто намерен связать свою жизнь с Дальним Востоком.

«Целей у форума несколько. Это и работа по смене настроений у активной молодежи: мы работаем на то, чтобы они перестали стремиться покинуть Дальний Восток, выработать у них мотивацию связать свою жизнь с этим регионом», - говорит руководитель НКО «Татьянин День» Олеся Некрасова.

Программа форума включает в себя традиционные образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

В обществе позитивные сдвиги

Еще один большой грант – порядка 3 миллионов рублей - получит фонд «Энергия участия», который уже более двух лет обучает гражданских активистов Приморского края проектной деятельности. То есть, как раз тому, как правильно создать проект, рассчитать его стоимость и оформить заявку на грант. Благодаря деятельности, в том числе, этого фонда все больше приморских НКО становятся победителями фонда президентских грантов. В 2019 году обучающие семинары ресурсного центра прошли в нескольких муниципалитетах Приморья. В этом году также планируются выездные семинары в Арсеньеве, Находке, Лесозаводске, Уссурийске.

Среди наиболее интересных проектов можно выделить инициативы «Вернем кедр Приморью», «Помнить будут самураи бой у озера Хасан»,

«Волонтёрский питомник» на территории Ботанического сада во Владивостоке. Всего от края в первом конкурсе победили 19 проектов, часть из которых получает поддержку уже не первый год. Как говорит директор благотворительного фонда «Владмама» Ольга Сиянко, позитивные сдвиги в обществе уже ощущаются. И это стало возможным при помощи ресурсом фонда президентских грантов.

«Когда мы только начинали работать, в обществе было совершенное неприятие детей с синдромом Дауна. Мы как-то проводили мероприятия для семей с «солнечными малышами», так нам предложили полностью закрыть зал и изолировать нас от других посетителей. Сейчас мы видим, что начинает формироваться позитивное и терпимо отношение общества. Это только начало большой работы, но основа уже заложена», - говорит Ольга Сиянко.

Напомним, всего с момента создания фонда президентских грантов участие в конкурсах приняли более 21,7 тысячи НКО. На начало 2020 году на получение финансовой поддержки претендовали около 8,5 тысяч проектов.