2020-07-28T11:12:21+03:00
Общество

За проход на популярный пляж Владивостока требуют 500 рублей

Администрация базы отдыха уверяет, что деньги взимаются на законных основаниях
Милана СОКОЛ
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На территории базы располагается песчано-галечный пляж, неподалеку находятся кекурыНа территории базы располагается песчано-галечный пляж, неподалеку находятся кекурыФото: Милана СОКОЛ
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С установлением теплой погоды жители Приморья устремились в излюбленные места отдыха, к морю. Но с приходом тепла активировались и ушлые предприниматели, которые в погоне за выгодой идут на различные ухищрения, порой откровенно нарушая закон.

Сразу несколько жителей Владивостока обратились в редакцию «КП», заверив, что отдых на море оказался испорчен из-за неприятного инцидента. Приморцы хотели полюбоваться на кекуры (скалы в море), расположенные в бухте Солнечной на берегу Уссурийского залива. Однако пройти беспрепятственно к памятникам природы не удалось. Жители Владивостока уверяют, что охранники базы, расположенной неподалеку, предложили приобрести абонемент - вход на территорию оказался платный.

– Всю жизнь сюда ездим. Здесь расположены кекуры в виде тюленя и черепахи, фотографии получаются красивые. Въезд уже давно платный, и это их право, обычно машину ставим подальше, на дороге. Но, чтобы проходить к морю не разрешили – такое впервые. Поругались да поехали на другой пляж. Вот только таких как мы – много. Сюда целые экскурсионные группы ездят, часто молодожены приезжают на фотоссесии. Если с каждого по 500 рублей брать за достояния природы, так можно весь берег будет скупить, – поделился раздосадованный произошедшим житель города.

КП-Владивосток обратилась к администрации базы отдыха на улице Рифовой, на которую поступили жалобы. Однако получить развернутый комментарий не удалось. Администратор лишь отметила, что 500 рублей взимается за комплексные услуги – стоянка, пользование душем, туалетом и другими благами, расположенными на территории базы. После чего связь оборвалась и больше дозвониться не удалось. Вопрос, а пустят ли на территорию бесплатно без всяких абонементов – повис в воздухе.

Между тем стоит отметить, что ограничение беспрепятственного прохода к морю – прямое нарушение закона. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю подтвердили, что подобные действия караются штрафом. Так, в случае выявления нарушения юридическим лицам, которые препятствуют свободному доступу к воде, придется раскошелиться на 200 000 – 300 000 рублей или вовсе приостановить свою деятельность на срок до трех месяцев. Специалисты советуют сообщать о подобных случаях в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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