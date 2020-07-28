«Пандемия еще не закончилась»: губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с зараженным коронавирусом

Роман Копин, губернатор Чукотки, был госпитализирован в окружную больницу с подозрением на Covid-19. Об этом глава региона рассказал на своей странице в инстаграме. Там же он сообщил своим подписчикам о том, что несколько дней у него держится высокая температура. В итоге врачи диагностировали у него пневмонию. Чем она была вызвана – еще предстоит выяснить.

- Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в ГБУЗ «Чукотская окружная больница». Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов. Напоминаю, что пандемия ещё не закончилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. Берегите себя и своих близких! – написал Роман Копин в сети.

У главы диагностировали пневмонию. Фото: @romankopin.

Напомним, с начала эпидемии на территории Чукотского АО зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 146 пациентов, которым ранее подтвердили диагноз Covid-19. Зафиксирован в округе один летальный случай. По статистике в июле каждый день заболевание находят у 1-2 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14