2020-07-28T09:24:07+03:00
Общество

«Пандемия еще не закончилась»: губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с зараженным коронавирусом

У главы диагностировали пневмонию и взяли анализы на Covid-19 [фото]
Кристина ГРИН
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Губернатора госпитализировали после контакта с зараженным. Фото: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.Губернатора госпитализировали после контакта с зараженным. Фото: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Роман Копин, губернатор Чукотки, был госпитализирован в окружную больницу с подозрением на Covid-19. Об этом глава региона рассказал на своей странице в инстаграме. Там же он сообщил своим подписчикам о том, что несколько дней у него держится высокая температура. В итоге врачи диагностировали у него пневмонию. Чем она была вызвана – еще предстоит выяснить.

- Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в ГБУЗ «Чукотская окружная больница». Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов. Напоминаю, что пандемия ещё не закончилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. Берегите себя и своих близких! – написал Роман Копин в сети.

У главы диагностировали пневмонию. Фото: @romankopin.

У главы диагностировали пневмонию. Фото: @romankopin.

Напомним, с начала эпидемии на территории Чукотского АО зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 146 пациентов, которым ранее подтвердили диагноз Covid-19. Зафиксирован в округе один летальный случай. По статистике в июле каждый день заболевание находят у 1-2 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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