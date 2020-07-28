Названа дата начала купального сезона во Владивостоке

Обычно купальный сезон во Владивостоке стартует 15 июня. К этой дате комиссии проверяли места отдыха, публиковались списки бухт, где купаться безопасно, а где можно только отдыхать на берегу, где есть спасательные вышки и так далее. В этом году коронавирус спутал все планы! В мае доступ на пляжи официально запретили, в середине июля разрешили, вскоре МЧС и вовсе опубликовал список из 37 пляжей и мест отдыха у воды в Приморье, прошедших проверку. Но когда же открывается купальный сезон?

Наконец, и на этот вопрос есть ответ. Поскольку это компетенция муниципальных властей, то решает глава Владивостока. И вот опубликовано постановление: купальный сезон в приморской столице открывается 1 августа! И продлится до 15 октября.

Почему это вообще важно? Ведь не секрет, что приморцы давно уже все открыли, еще с июня, который был необычно теплым, пляжи заполнены отдыхающими, люди загорают, купаются и не смотрят на постановления властей. Давайте мы с вами их посмотрим и узнаем, что происходит при официальном открытии сезона. Кто и что должен сделать:

Еще с июня на пляжах во Владивостоке негде прилечьФото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Владивостока утвердил перечень мест, где можно купаться. Он получился очень скромным. В этом году, как и в прошлом, нет ни одного пляжа на материке, где купание было бы разрешено официально. Ни Шамора, ни Санаторная в список не вошли. Зато там есть:

- бухты Аякс, Воевода, Чернышева, Парис, в районе мысов Вятлина, Ахлестышева (Русский остров),

- бухты Пограничная, Старка (остров Попова),

- бухты острова Рейнеке.

Так что если захотите купаться – либо на Русский остров, либо на катере на другие острова. Кстати, отдельно сказано в постановлении, что купаться в местах, не внесенных в этот перечень, опасно. Можно встретить акул! Речь идет про побережье следующих островов: Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплёва, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата, полуостров Песчаный.

На Санаторной в этом году можно только загорать на берегуФото: Сергей БАЛАНОВ

Что касается материковых пляжей, то в списке принятых МЧС мест отдыха у моря во Владивостоке всего 10 позиций. Проверку во Владивостоке прошли и получили разрешение на массовый допуск отдыхающих:

1. Санаторий «Приморье» МВД России — Амурский залив;

2. Пляж ООО «Лотс» — бухта Лазурная;

3. Парк культуры и отдыха им. Лазо — станция Санаторная;

4. Пляж «Ривьера Лагуна» — станция Санаторная;

5. Место массового отдыха «Чайка» — станция Чайка;

6. Место массового отдыха «Прибой» — мыс Токаревская кошка;

7. Пляж «Солнечный» — станция Садгород;

8. Пляж «Юбилейный» — Спортивная гавань;

9. Пляж ВДЦ «Океан» — бухта Емар;

10. Пляж ДОЛ «Юнга» — бухта Емар.

Еще раз повторимся, что купаться здесь запрещено. Полный список из 37 мест массового отдыха в Приморье можно посмотреть по ссылке.

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