2020-07-28T14:28:59+03:00
Общество

Покрышки отправили на вторичную переработку

За три дня акции «4 колеса» жители Владивостока сдали на утилизацию 1 050 автомобильных шин
Сергей БАЛАНОВ
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Каждый горожанин может сдать до четырех колес бесплатно. Фото: vlc.ruКаждый горожанин может сдать до четырех колес бесплатно. Фото: vlc.ru
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Совместная акция администрации Владивостока и компании «1000 размеров», получившая название «4 колеса», проходит с 24-го по 31 июля. Автолюбители могут бесплатно сдать на утилизацию комплект старой резины легкового автомобиля. Сбор шин осуществляется на территории автоцентра «1000 размеров» по адресу: улица Сахалинская, 4.

«Владивостокцы активно участвуют в акции, везут как залежавшиеся в гаражах покрышки, так и собранные во дворах домов или около контейнерных площадок, - отметил Игорь Скубко, заместитель начальника управления дорог и благоустройства. - Это первый опыт проведения подобных совместных мероприятий администрации города и социально ответственного бизнеса. Уверен, что в дальнейшем это плодотворное сотрудничество будет продолжено и получит развитие среди других коммерческих предприятий. Только объединившись, мы сможем навести в городе порядок и избавить его от свалок старых автопокрышек.

На сегодняшний день муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» с улиц города собрано более 9 тысяч отработанных автомобильных покрышек. Часть из них уже направлена на утилизацию по муниципальному контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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