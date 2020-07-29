2020-07-28T14:31:31+03:00
Общество

Пришкольные лагеря открылись во Владивостоке

Учреждения работают со всеми мерами предосторожности
Михаил СМАГИН
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Для детей запланирована насыщенная развлекательная и познавательная программа. Фото: Евгений КулешовДля детей запланирована насыщенная развлекательная и познавательная программа. Фото: Евгений Кулешов
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С 27 июля во Владивостоке открылись пришкольные лагеря на базе 50 учреждений образования, большинство из которых - школы. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, и теперь на входе детей ждет измерение температуры тела и дезинфекция рук.

Один их лагерей открыли в школе № 82 в микрорайоне Снеговая Падь. В течение всей смены для детей запланирована насыщенная развлекательная и познавательная программа. Находиться в лагере ребенок сможет с 8.30 до 14.30. Здесь он завтракает, обедает и принимает участие в спортивных соревнованиях на открытом воздухе, испытывает свои силы в различных видах творчества.

- Ситуация с коронавирусом изменила наши планы по оздоровлению детей, но работу эту по-прежнему нужно вести. Меры предосторожности должны быть еще более серьезными. Ничего важнее детей и их здоровья быть не может, - подчеркнула первый заместитель глава города Ольга Козерацкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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