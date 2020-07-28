2020-07-29T06:24:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приморье, последние новости на 29 июля 2020: возобновлена плановая госпитализация

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 29 июля. 1 августа официально начнется купальный сезон во Владивостоке
Константин МИХАЙЛОВ
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В Приморье избавились от диагноза COVID-19 почти 5000 человекВ Приморье избавились от диагноза COVID-19 почти 5000 человекФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным оперативного штаба 29 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 6608 (+108 за сутки). Из них вылечились 5100 (+147 за сутки). За сутки три человека погибли, итого число жертв с начала пандемии в Приморье уже 77.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

В проведении рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения установленных правил, задействовано 38 административных комиссий муниципальных образований, работающих совместно с МЧС, Роспотребнадзором и полицией.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Опубликовано постановление главы Владивостока: купальный сезон в столице Приморья в связи с эпидемией открывается не 15 июня, как обычно, а 1 августа. Он продлится до 15 октября. В список пляжей официально разрешенных для купания вошли: бухты Аякс, Воевода, Чернышева, Парис, в районе мысов Вятлина, Ахлестышева (Русский остров), бухты Пограничная, Старка (остров Попова), бухты острова Рейнеке. В Приморье возобновлена плановая госпитализация пациентов в специализированные учреждения. Соответствующий приказ подготовило министерство здравоохранения края. Допуск к возобновлению получили 19 медицинских организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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