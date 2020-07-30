Качественных дорог во Владивостоке станет больше

Мы уже рассказывали о том, что в этом году во Владивостоке национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуют на улицах Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажной. Но благодаря экономии средств, во время торгов появилась возможность добавить к этому списку шестую улицу - Казанскую. Сейчас ведется процедура поиска подрядчика, которому и предстоит заняться этой дорогой.

А пока давайте посмотрим, как обстоят дела с ремонтом первых пяти. Тем более что на этой неделе специалисты мэрии снова проверили все участки. Проверка показала, что ремонт дорог в рамках нацпроекта ведется по графику.

На улице Каплунова готовность объекта уже превышает 85%. Дорожники уложили два слоя асфальта и приступили к асфальтированию съездов, монтажу тактильной плитки. В ближайшее время здесь смонтируют новые остановочные павильоны, пешеходный светофор, искусственные дорожные неровности и дорожное ограждение.

Улица Успенского. Фото: Евгений Кулешов

Ремонт улицы Успенского разбит на два участка. Второй был дополнительно включен в программу по инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка. Первый - от дома № 77 до №100 - готов на 95%, подрядчику осталось смонтировать остановочные павильоны. Ранее здесь провели все необходимые подготовительные работы и уложили новый асфальт на дороге и тротуарах. Также будет благоустроена клумба, разбитая в районе дома №100.

На втором участке подрядная организация также уже приступила к комплексному ремонту. Сейчас работы там ведутся на пешеходной зоне и проезжей части: строители ведут их отсыпку скальным грунтом и готовят к асфальтированию.

Улица Сабанеева. Фото: Евгений Кулешов

На улице Сабанеева подрядчик уже приступил к укладке второго слоя асфальтового покрытия, монтирует остановочные павильоны, возводит новую подпорную стену на месте старой и уже пришедшей в негодность. Для удобства и безопасности пешеходов и автомобилистов специалисты смонтируют на дороге пешеходные светофоры типа Т-7, искусственные дорожные неровности и ограждение. Общий объем выполненных работ составляет около 75%.

Улица Крыгина. Фото: Евгений Кулешов

На улице Крыгина ремонт выполнен на 60%, на некоторых участках уже уложен первый, выравнивающий слой «дорожной одежды», а также заасфальтированы тротуары. На других участках продолжается монтаж бортовых камней и подготовка тротуаров и дороги под асфальтирование, монтируются участки сетей ливневой канализации.

Всего подрядной организации предстоит уложить новое покрытие на 28,6 тысячи квадратных метрах дороги и сделать новые тротуары общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Впереди - монтаж тактильной плитки, дорожного ограждения, искусственных дорожных неровностей и пешеходного светофора типа Т-7.

Улица Монтажная. Фото: Евгений Кулешов

Наконец, улица Монтажная. Здесь асфальтируют тротуары, монтируют ограждение и готовят к асфальтированию проезжую часть. Новый асфальт уложат на дороге общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров. После завершения основных работ на этом участке будут смонтированы две искусственные неровности и пешеходный светофор.

Работы здесь выполнены пока на 50%. В ближайшее время дорожники планируют приступить к укладке асфальта на проезжей части, он будет уложен в два слоя.

В городском управлении дорог и благоустройства добавили, что по распоряжению главы города Олега Гуменюка в этом году ужесточили требования к подрядчикам по ремонту дорог, а именно: устанавливают сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а недобросовестных планируют отстранять от работ.