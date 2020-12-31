Бойцы поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили в Приморье во время предновогодней полевой разведки на озере Хасан ранее неизвестное захоронение красноармейцев отдельного саперного батальона (ОСБ). Военнослужащие принимали участие в боях с японской императорской армией, которые проходили в этом районе в 1938 году.Как сообщает пресс-служба организации, разведка строилась на основании архивных карт расположения братских могил 32-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса Красной Армии, полученных в Российском государственном военном архиве. Был осмотрен район, где, согласно карте, похоронены 35 красноармейцев из состава ОСБ.«В ходе поисков в указанном квадрате, на склоне одной из ложбин восточного берега озера была обнаружена площадка с просевшей ямой, которую трудно заметить неопытному человеку. При обследовании ямы был получен глубинный сигнал металлических фрагментов, что подтверждает наличие неглубоко захороненных останков», — говорится в сообщении поисковиков.Во время полевого сезона следующего года приморцы намерены исследовать неучтенное захоронение, внести его в протоколы и установить обелиск с памятной доской.СПРАВКА:Хасанские бои — серия столкновений в 1938 году между Японской императорской армией и Рабоче-Крестьянской Красной Армией. Причиной военного конфликта стало оспаривание Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14