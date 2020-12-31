До Нового года остались считанные часы. Поэтому в торговых центрах Владивостока началась игра под названием «остаться в живых». Забудьте все, что вы знали об очередях. Сегодняшний день переплюнул все. Виной тому, разумеется, последний день уходящего года. Большая часть работодателей либо сделала этот день выходным, либо отпустила сотрудников пораньше. Только вот и те, и другие домой попадут не скоро. Их ждет многометровые пробки в супермаркетах города.Например, как сообщает наш читатель, «адские пробки» из людей зафиксированы в супермаркете, расположенном в «Калина Молл». Там до верху забитые тележки выстроились в метровые очереди перед кассами. Только вот здесь «объехать» пробки не получится. «Выезд» один, поэтому все смиренно стоят и ждут, долгожданного: «Здравствуйте, вам пакет считать?».К счастью, пока информации о скандалах и конфликтах, связанных с таким ажиотажем в супермаркетах, не было. Горожане осознают, что в этой лодке все в одинаковом положении. Особенно когда впереди празднование Нового года, а холодильник пуст. Но это временно, и совсем скоро вы уже будете накрывать стол.