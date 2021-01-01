В соцсетях появились призывы помочь семье, пострадавшей от пожара в новогоднюю ночь в поселке Новый. Кадры с места события, на которых полыхает дом, облетели многие новостные ленты региона рано утром 1 января. Сообщалось, что пожар возник из-за новогоднего фейерверка, пущенного кем-то из соседей. «Комсомолка» связалась с пострадавшими и выяснила все подробности.Вера Николаевна живет в доме по ул. Набережная с мужем, обоим уже за 50, дети – два сына - живут отдельно. 31 декабря хозяйка дома осталась одна, супруг был на смене, а она весь день строгала салаты.- Родственники собирались встречать Новый год на квартире у сына, он живет в пятиэтажке в поселке. Позвонили и мне, говорят, что ты будешь одна сидеть, давай к нам. В 10 вечера они за мной заехали и забрали. С 10 до 12 ночи дома не было никого, - рассказывает Вера Гмыря.Во дворе возле дома располагался небольшой сарай, в котором находился мотоблок и прочее недешевое имущество. Именно он и загорелся первым. Соседи быстро заметили огонь и начали звонить хозяйке.- Мне позвонили в 12.20, говорят, скорее приезжай, у тебя сарай горит. Мы срочно поехали туда, а у нас между сараем и домом стояла машина «Ниссан Либерти». Огонь перекинулся на нее, она вспыхнула мгновенно. И уже с нее – на дом. На крышу. Горела она сильно, причем пожарные ее тушили, проливали, вроде все погасло, но потом опять вспыхивает. И так несколько раз, - рассказывает Вера Николаевна.Еще одну машину, стоявшую во дворе, успели спасти. Что касается дома – то он больше не пригоден для проживания. А на восстановление денег нет – у семьи ипотека на квартиру в другом регионе.- Сгорела крыша, потолок, в доме висят доски, все провалено, он для жилья больше не пригоден, - со слезами в глазах рассказывает Вера Николаевна. – А главное, весь дом залит водой, которая уже замерзла, все скованно льдом. Пришли сегодня специалисты – отключили дом от электричества. Все.Специалисты из пожарной охраны уже начали расследование. Удалось найти очаг возгорания – тот самый сарай, а в нем – остатки ракетницы. Сомнений нет, трагедия стала результатом чьего-то веселья. Но вот чьего? Очевидцы говорят, что примерно полчаса во время встречи Нового года вокруг была настоящая канонада – взрывалось огромное количество пиротехники.Следователи уже опросили многих соседей. Пока они свою причастность отрицают, но расследование продолжается.В то же время, по словам Веры Николаевны, приморцы быстро откликнулись на призыв помочь семье: переводят крупные суммы денег, предлагают другую материальную помощь. Если кто-то может поддержать пострадавших от пожара в новогоднюю ночь в поселке Новый - 89502988200 Гмыря Вера Николаевна.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14