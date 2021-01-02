Социологи КГАУ Приморского НИЦ социологии выяснили, какие ожидания жители края возлагают на новый 2021-й год.Оптимистов среди жителей края почти что поровну с пессимистами, так как 55% респондентов верят, что наступающий год будет лучше уходящего.28% приморцев надеются на улучшение эпидемиологической ситуации. 13,5% участников опроса прогнозируют, что в 2021 году в России снимут все ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. 8,8% опрошенных надеются, что ограничительные меры снимут хотя бы частично.29,9% жителей края надеются, что в 2021 году в России улучшится экономическая ситуация. 5,9% приморцев верят, что в предстоящем году в мире постепенно спадет политическая напряженность.Есть в Приморье и те, кто абсолютно уверен, что в новом году каких-либо положительных изменений ждать не стоит. К таким относятся 38,4% участников опроса.Исследование проводилось методом стандартизированного (формализованного) интервью с использованием технических средств фиксации по технологии CAPI. В опросе приняло участие 500 жителей разных населенных пунктов Приморского края.