Дальневосточный леопард устроил трапезу в гроте и тем самым сделал ученым \\"Земли леопарда\\" подарок на Новый год. Ведь ранее осторожная краснокнижная кошка почти никогда не позволяла заснять камерам этот процесс.На видео леопард несколько раз покидает свою «столовую», реагируя на различные звуки дикой природы, и возвращается снова. Добыть такие кадры – большая удача для исследователей, позволяющая узнать дополнительную информацию о поведении пятнистых хищников.Обычно пещеры используются дальневосточными леопардами как места отдыха, в которых можно спрятаться от зноя или ненастной погоды. Достаточно редко кошка устраивает здесь столовую. Тем реже и интереснее становятся кадры для ученых.По пятнам и их расположени выяснилось, что это молодая самка под номером Leo 117F. Впервые она была зарегистрирована на «Земле леопарда» в 2017 году и отмечается на фотоловушках нечасто. На новом видео хищница выглядит здоровой – проблем с пропитанием она испытывать не должна. По оценкам специалистов, Leo 117F сейчас около четырех лет.