Традиционная и любимая многими забава на Новый год - запуск петард и фейерверков. Однако далеко не все предпочитают следовать инструкции при использовании взрывоопасной пиротехники, из-за чего люди нередко получают травмы, а в городе происходят пожары. Группа людей во Владивостоке пошла еще дальше, они решили устроить самую настоящую перестрелку фейерверками на льду.Участники перестрелки подготовились заранее. Некоторые даже надели защитные маски как у горнолыжников и сноубордистов. Боевые снаряды для перестрелки - самые обыкновенные фейерверки, которые в преддверии Нового года без труда можно найти в специализированных точках продаж. Правда одно важное отличие - вместо того, чтобы размещать картонные цилиндры в укрепленном снегу, молодые люди берут их в руки и, поджигая фитиль, направляют друг в друга.Кто-то просто вооружен одним цилиндром, у другого оружие сдвоенное, мелькают в кадрах люди, вооруженные сразу четырьмя фейерверками, скрепленными между собой скотчем. Кто-то подносит камеру прямо к стволу, из-за чего создается эффект, будто ты играешь в видеоигру, примеряя на себя роль солдата в горячей точке. Только в этом случае \\"противники\\" весьма реальны, как реальна и угроза жизни и здоровью.Впрочем, героям видеоролика явно понравилось происходящее, несмотря на сильные морозы. Кто-то даже разыграл мини-сцену загона кабана в стаю при помощи \\"огнестрела\\", а автор ролика заявил, что подобная акция станет постоянной.