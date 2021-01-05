5 января утром на пульт пожарно-спасательной службы Лесозаводска поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Пушкинская зафиксировано сильное задымление. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 3 минуты и приступили к разведке. Оказалось, причина задымления – холодильник и кухонная утварь, объятые огнем.- Приступив к тушению, в 11.35 пожар был локализован, а в 11.45 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.В ведомстве также отметили, что пожар едва не стал причиной трагедии, но сотрудники «чрезвычайного» ведомства предотвратили ее. Они вынесли на улицу двух женщин 1937 и 1967 года рождения, которые оказались в эпицентре пожара.Всего в тушении огня принимали участие 10 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.