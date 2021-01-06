В среду, 6 января, на Камчатке обрушилась шахта. Об этом сообщает сайт Правительства Камчатского края. Спасатели уже работают на месте.Около полудня в оперативную дежурную смену краевого МЧС поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что в шахтах Асачинского золоторудного месторождения произошло обрушение. Под завалами оказались сразу пять человек, и только троим из них удалось выбраться наружу без помощи спасателей. О судьбе еще двух человек ничего известно не было.Сейчас специалисты разбирают завалы. В освобождении пострадавших из под земли задействованы шесть человек. К сожалению, связаться со спасателями на данный момент невозможно. Соответственно, как и узнать о состоянии двух рабочих, которые не смогли выбраться наверх.Врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ Александр Заболиченко рассказал, что разбирают завалы еще и внештатные сотрудники спасподразделения, работающие на предприятии. Всего их девять человек.На поверхности спасатели уже подготовили все необходимое для оказания помощи спасенным из под завалов людям.- В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф, – рассказал Александр Заболиченко.Асачинское золоторудное месторождение находится аж в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском муниципальном районе. Этот рудник – один из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе, где добывается золото-серебряная руда.ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:Спасатели обнаружили тело одного из горняков, попавших под завал на КамчаткеВторого пострадавшего ищут до сих пор, но пока безрезультатно (подробнее..)Прокуратура начала проверку по факту обрушения шахты на КамчаткеО судьбе двух горняков до сих пор ничего не известно (подробнее..)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14