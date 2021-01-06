Казалось бы, обычная ситуация: несколько автомобилей на Шаморовской трассе в районе поселка Рыбачий медленно ползут в гору за груженым самосвалом. Внезапно сбывается страшный сон, и огромная махина начинает сползать назад, прямо на автомобили. Очевидно, отказали тормоза, и трудно представить, что произойдет в следующую секунду, ведь за самосвалом – несколько легковых автомобилей, грузовик, а дальше – обрыв и море.Трагедии удалось избежать во многом благодаря хорошей реакции других участников движения и везению. Ведь окажись на встречной полосе в этот момент транспорт, последствия могли быть серьезнее. Как все произошло, мы теперь знаем благодаря записи видеорегистратора одной из машин, следовавших в этот день позади самосвала. Видео опубликовал паблик fatalityvdk в инстаграме.Итак, на записи видно, как самосвал, груженный до краев грунтом, поднимается в горку в районе рекультивированной свалки. За ним четыре легковые машины и мусоровоз. Постепенно самосвал теряет ход, а потом внезапно начинает катиться назад. Водители легковых автомобилей срочно перестраиваются на встречную полосу и уходят благодаря этому от удара. К счастью, встречная в этот момент свободна. Водитель мусоровоза, казалось бы, тоже уже собирался уйти влево, но вдруг грузовик замирает ровно по курсу неуправляемого самосвала, водитель открывает дверь и выпрыгивает из кабины в самый последний момент перед ударом.Похоже, что он оставил машину специально, чтобы затормозить самосвал. И это сработало. Да, у мусоровоза теперь помята кабина, но оба грузовика не проехали и нескольких метров, а замерли на трассе. Похоже, что водитель мусоровоза успел поставить его на ручной тормоз.В соцсетях водителя мусоровоза считают героем – не побоялся и подставил себя под удар. Трудно представить, что бы случилось, если бы не он. Следовавшая за мусоровозом «Тойота Аксио» в момент ДТП лишь слегка пятилась назад, видимо, водитель растерялся. Даже «Приус» - следующий в колонне – среагировал и успел развернуться, глядя на происходящее. Скорее всего, «Аксио» бы попала в замес. В любом случае, если бы не мусоровоз, самосвал бы ушел под откос – трасса в этом месте предательски изгибается.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14