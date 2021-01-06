Инцидентом, случившимся в шахтах Асачинского золоторудного месторождения, уже заинтересовалась Елизовская городская прокуратура. Об этом сообщается на сайте ведомства. Специалистам предстоит проверить исполнение законодательства об охране труда на предприятии.Напомним, как сообщалось ранее, примерно в полдень в оперативную дежурную смену краевого МЧС поступил звонок, и звонивший сообщил об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения. Под завалами оказались пятеро горняков, трое из них самостоятельно выбрались наружу, еще двух до сих пор ищут спасатели. Связи с ними нет, поэтому узнать о ходе спасательной операции пока что нельзя.На поверхности их ждет необходимая помощь, к вылету готов вертолет медицины катастроф.