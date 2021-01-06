В среду, 6 января, из жизни ушел бывший губернатор Камчатского края Владимир Бирюков. Информация об этом появилась на сайте Законодательного собрания региона. Свои соболезнования от лица краевого парламента выразил председатель Валерий Раенко.- Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне, - отметил Валерий Раенко.По его словам, Владимир Бирюков, как настоящий патриот Камчатки, до последнего вздоха был предан региону. Даже находясь уже на покое, он всегда был в курсе жизни полуострова. Для края бывший губернатор действительно сделал много, и теперь его имя по праву останется в истории Камчатки. По инициативе Владимира Афанасьевича Бирюкова на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа.Губернатором Владимир Бирюков стал в далеком 1991 году. На своем посту пробыл ни много ни мало – девять лет. Спустя еще четыре года теперь уже бывшему главе региона присвоили звание «Почетный гражданин Камчатской области».Не осталось в стороне и Правительство Камчатского края, которое также выразило глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Владимира Бирюкова.- Светлая память о нём навсегда останется в сердцах тех, кто знал и любил его, - сообщается на сайте ведомства.