На Камчатке произошло обрушение ледника на Вилючинском водопаде. Под завалами находятся люди, к месту ЧП направился вертолет со спасателями МЧС и медиками Территориального центра медицины катастроф.Тревожное сообщение поступило камчатским спасателям 7 января 2021 года. По предварительным данным, из-за обрушения ледника на Вилючинском водопаде под завалами оказалось несколько человек, есть пострадавшие. Одного пострадавшего вытащили очевидцы, еще четверо остаются в ледяном плену.Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского, его высота составляет 40 метров.К месту обрушения уже направлен вертолет МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Кроме того, к месту вызова на вертолёте авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетели специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», а также медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Также в район водопада на технике высокой проходимости выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.