Появилось видео с места обрушения ледника у Вилючинского водопада на Камчатке.На кадрах видно, что спасатели продолжают поисковые работы. Около завалов стоят снегоходы - та самая высокопроходимая техника, на которой к месту происшествия выдвинулись спасатели. Всего в зоне обрушения ледника работают около десяти человек, в воздухе над местом ЧП кружит вертолет.Кстати, ранее именно при помощи вертолета двух туристов, оказавшихся под завалом, доставили в медицинское учреждение.- Санавиация доставила двух людей в краевую больницу. Они проходят обследование, - сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.Спасатели намерены полностью разобрать завал, так как под ним могут оказаться незарегистрированные туристы, совершавшие одиночный поход.