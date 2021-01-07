Массовый забег на лыжах, который планировали провести 8 января на Русском острове, отменен из-за погодных условий.- В связи с погодными условиями, а именно - прогнозируемым понижением температуры и усилением ветра, принято решение о переносе даты и времени массового заезда на лыжах. О новом времени проведения мероприятия мы сообщим заблаговременно, - рассказали в городском управлении физической культуры и спорта.Напомним, лыжная трасса на Русском острове открыта в поселке Канал и расположена возле школы № 5 (п. Канал, 29). Воспользоваться бесплатным прокатом можно в будние дни с 12:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 20:00.