Чудовищное преступление произошло еще в августе 2020 года в ЗАТО Фокино. Там в ночь на 15 число 53-летний местный житель находился в квартире дома по улице Усатого. Мужчина был изрядно пьян, что в очередной раз подтверждает статистику, которая гласит, что большая часть преступлений совершена в состоянии алкогольного опьянения. В итоге приморец облил керосином свою 80-летнюю мать и поджег ее. В какой-то момент, сын начал тушить огонь, который моментально распространился по престарелой женщине. Даже то, что мужчине удалось потушить пожар, не предотвратило трагедию. Ожоги тела были несовместимы с жизнью, и она вскоре скончалась.Следователи тогда возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и начали разбираться в обстоятельствах произошедшего.- Как пояснил обвиняемый, он хотел таким образом успокоить мать, которая раздражала его своим скандальным поведением на почве алкоголизма, - отметили в СУ СК России по Приморскому краю.В ведомстве также уточнили, что доказательная база уже собрана, а обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело вскоре рассмотрят в суде, а подозреваемому в смерти матери грозит до 15 лет колонии строгого режима.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14