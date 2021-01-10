Новогодние каникулы в Большом Камне завершились настоящим несчастьем. Серьезный пожар 9 января случился в многоэтажке на улице Гагарина. В объятой огнем квартире находились две девочки. Операция по спасению подростков развернулась на глазах у ошарашенных соседей. К сожалению, без жертв не обошлось.Трагедия разыгралась на Гагарина, 39. По словам очевидцев, квартира на четвертом этаже вспыхнула в считанные минуты. Взволнованные свидетели начали наперебой звонить в службу спасения. Как оказалось, в момент ЧП в помещении находились две одиннадцатилетние девочки. Одной из них удалось выбраться на балкон.Незамедлительно по указанному адресу прибыли пожарные расчеты. Как уверяют свидетели, специалисты действовали четко и быстро, заняли позицию с двух сторон дома, чтобы оперативно потушить очаг возгорания. Первым делом брандмейстеры сняли с балкона девчушку, ожидающую спасения. К тому времени квартира полыхала вовсю и едкий дым вырывался в том числе на балкон.Пока один спасатель спускал подростка по пожарной лестнице, другой специалист отправился на поиски второго ребенка. Пострадавшую в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи. Позже девочка скончалась в реанимации.Приморцы активно обсуждают случившееся в сети.«Зря дальше не сняли, надеюсь, что пожарный не пострадал, там прям открытое пламя было. Смелые люди», «Спасибо мужикам, которые спасают жизни», «Девочку спустили по лестнице. Ужас, квартира выгорела дотла», «О боже, какой страх. У меня самой в декабре пожар дома случился. Сын успел сестер вывести. Страха натерпелись, до сих пор трясет и слезы наворачиваются, а, если бы еще и погиб кто-нибудь, я вообще бы не выдержала. Сами еще не восстановились, но, если нужна помощь, пишите в директ, чем сможем, поможем», – делятся местные жители.По предварительным данным, ЧП могло возникнуть из-за свечки. Однако точные причины пожара еще предстоит установить специалистам. Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту гибели ребенка.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14