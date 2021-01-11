Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по факту пожара в особо охраняемом парке «Хасанский». Отметим, что гореть парк начал еще 7 января - огонь подобрался к нему из леса. Там впервые активисты заметили густые столбы дыма и огненную полосу недалеко от дороги. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению пожара, и вскоре горел уже сам парк.В итоге со спутника «Хасанский» после ЧП был больше похож не на особо охраняемую территорию, а на огромное пепелище. Тушили пламя сотрудники «Авиалесоохраны», которые, по словам очевидцев, прибыли на место спустя 7 часов после вызова, и волонтеры.- У подножия сопки расположена моя база. Был риск, что и она сгорит, если не начать тушить пожар, поэтому мы действовали как можно быстро. Тушили очаги горения воздуходувками. Я боролся с огнем порядка полутора суток. Так нам удалось отстоять Голубиный утес, все остальное сгорело. Для тех, кто не был в парке, объясню, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Андрей Барсуков, владелец туристской базы «Край трех границ». - «Хасанский» представляет собой огромную водно-болотистую территорию. Здесь находятся озера и лиманы, на которых останавливаются перелетные птицы. Голубиный утес – один из памятников природы, который расположен в «Хасанском». Есть еще один – сопка Сюдари. Ее спасти не удалось.Как отмечает предприниматель, оба памятника уникальны по своей природе. Например, на Голубином утесе растет дуб, который занесен в Красную Книгу, здесь же обитают краснокнижные животные, а также кабаны, косули, еноты, можно встретить и кабаргу. Что случилось со всеми ними – сейчас неизвестно. Экологи надеются на то, что все они просто сбежали от огня, а не погибли при пожаре.- Мой товарищ нашел в сети спутниковый снимок территории после пожара, - говорит Андрей. - Ему удалось приблизительно просчитать площадь возгорания. Она составила 100 квадратных километров, когда как площадь самого парка – около 99 квадратных километров.Горела в основном трава. По мнению самого Андрея Барсукова, это умышленный поджог, а не случайное стечение обстоятельств. К тому же, в прошлом году «Хасанский» тоже пылал в огне. История повторилась и в 2021. Правда, тогда Голубиный утес выгорел практически на 80%, а сейчас его удалось спасти. Что же именно на этот раз стало причиной такого мощного пожара в парке – станет известно после проведения проверки.- Кроме того, по результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края. При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.Сейчас парк еще дымится, хотя открытое горение уже полностью локализовано. Активисты держат ситуацию на контроле, чтобы избежать возникновения новых пожаров.СПРАВКАПриродный парк «Хасанский», находящийся на юге Приморского края, является ООПТ краевого значения. Основан с целью сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной, имеющих международное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14