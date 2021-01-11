Долгожданные осадки ждут жителей Приморья уже на этой неделе. К счастью, речь не о ледяном дожде или мощном снегопаде. Скорее о слабых и умеренных осадках, которые не должны стать причиной массовых коммунальных аварий. Как оказалось, ощутимое потепление, которое стартовало в Приморье с начала первой рабочей недели 2021, как раз связано с прогнозируемым снегом.- Повышение температуры связано с прохождением у поверхности земли слаборазвитых циклонов и атмосферных фронтов, которые, в свою очередь, будут сопровождаться небольшим, кое-где умеренным снегом в период 12 -13 января, - сообщил Борис Кубай, глава «Примгидромета». - Небольшой снег вероятен и во Владивостоке.На счет осадков 15 января во Владивостоке – однозначного прогноза еще нет. Все зависит от синоптических данных, которые меняются каждую минуту. Однако тех аномальных морозов, из-за которых синоптики объявляли штормовое предупреждение в начале января, больше не ожидается.Вместе с тем, температуры воздуха с 13 января после прохождения циклона будут понижаться. Но даже эти морозы не так страшны.- Даже крещенские морозы не смогут переплюнуть аномалию в начале месяца, - отмечает Марина Парфенова, глава портала «Примпогода».В связи с грядущими осадками автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Несмотря на небольшое количество прогнозируемого снега, образовавшийся гололед может стать причиной ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14