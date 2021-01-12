На Новорижском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием самосвала и военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники. Кадры с места трагедии ужасают – один из автобусов просто разворотило. Данные о погибших и пострадавших разнятся, говорят о минимум четырех погибших и до 41 пострадавшего. По информации источника «КП», среди погибших – 19-летний солдат-срочник из Владивостока Михаил Петров.Самосвал врезался в колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны, которая двигалась с полигона в сторону Москвы, но по каким-то причинам остановилась на шоссе. В этот момент, примерно в 15:30 дня 11 января, водитель грузовика не справился с управлением. Сильнейший удар пришелся ПАЗ, где находились люди. За рулем большегруза был 26-летний Иван Гавриков, он задержан.Сейчас разыскиваются родственники погибших. Если вы что-то знаете о Михаиле Петрове из Владивостока, 2001 года рождения, который служил в 147-й автобазе Генерального штаба Минобороны, напишите нам в редакцию.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14