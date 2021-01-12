Депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов в своем телеграм-канале включился в обсуждение темы о центре Приморского края и предложил считать центром региона именно Артем- Столкнулся с тем, что некоторые считают центром Приморского края Уссурийск и на этом основании думают, что столицу края следует перенести туда.На самом деле географический центр края находится примерно в районе села Мельничное, которое на роль столицы никак не тянет. А центр края с учетом распределения населения находится не в Уссурийске, а в Артеме. Жителям Находки, Партизанска, Фокино, Большого камня, Партизанского, Лазовского, Шкотовского и Надеждинского районов ближе доехать до Артема, чем до Уссурийска. А вместе с жителями Владивостока и Артема, это будет 2/3 населения края и всем им Артем ближе. Поэтому если столицу и переносить, то в Артем, - говорит депутат Самсонов.Так как сейчас не планируется переносить столицу Приморья, подобные рассуждения не несут практического характера. К тому же сам Артем Самсонов отмечает, что особого смысла в переносе столицы нет.- Однако между Владивостоком и Артёмом расстояние не существенное и когда человек едет из отдаленных Дальнегорска или Лучегорска ему по сути всё равно где будет его конечная точка в Артёме или во Владивостоке. Так что большого смысла в переносе столицы нет, овчинка не стоит выделки, - отметил Самсонов.