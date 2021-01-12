Год пандемии, томительные месяцы самоизоляции, тотальный масочный режим и запрет на массовые мероприятия, и вдруг среди этой тоски позитивная новость - во Владивостоке построили частный дельфинарий, который уже готовится к открытию на Садгороде. В нем, как и на Русском острове, будут давать представления морские животные, но что важнее - это первое и единственное в Приморье местом, где любой желающий сможет поплавать с дельфинами. Раньше воплотить такую мечту можно было только в других регионах или за границей.Новый дельфинарий готовится к открытию в пригороде Владивостока, на территории медицинского центра «Океан» на Садгороде. Здесь в бассейне площадью 2000 кубометров уже живут 4 черноморские афалины, 2 южно-морских котика и 2 морских льва. Все они прибыли во Владивосток из других регионов.Для будущих звезд здесь построили отдельное здание, где уже проводятся открытые тренировки для будущих зрелищных программ. Сама идея создания дельфинария, в котором можно будет поплавать с артистами, принадлежит бизнесмену Анатолию Козицкому, директору медцентра «Океан», а также соучредителю музея ретро-автомобилей и боевой техники времен Второй мировой войны, расположенного также на Садгороде. Строительство дельфинария для него не просто бизнес, а важный социальный проект. Известно, что возможность поплавать с дельфинами используется и в терапевтических целях.- У нас будут проводиться реабилитация дельфинотерапией для детей с ограниченными возможностями. Сейчас в нашем тренерском штабе два квалифицированных сотрудника, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды Владивосток» Елена, сотрудник медицинского центра «Океан».Кстати, несмотря на то, что дельфинарий еще не открыл свои двери официально, сотрудники уже разрешают посещать приморцам тренировки животных. Посмотреть на дельфинов сейчас можно за 500 рублей.- Я сам живу на Садгороде, и, в принципе, мы, местные жители, знали о том, что на территории медцентра уже несколько лет строится дельфинарий. Но недавно гуляли с детьми и увидели, что уже можно попасть на тренировку. Сходили все очень понравилось, теперь ждем официального открытия, - говорит Евгений Шкарупа.Стоимость плавания с дельфином для взрослого и ребенка будет одинаковой – 5 тысяч рублей. Услуга будет доступна по предварительной записи.Пока дата официального открытия дельфинария не называется. Но есть вероятность, что ленточки перережут уже в ближайшее время, поэтому будьте начеку.Напомним, что в 90-е во Владивостоке работал дельфинарий под открытым небом - на набережной возле Олимпийца. Однако по каким-то причинам (по одной из версий - из-за опасного загрязнения Амурского залива) было принято решение продать белух и дельфинов в океанариумы с более приемлемыми условиями содержания. Большинство из них перевезли в конце 2000-х заграницу, но были и те, кто попал в бухту Средняя. Место, прославившееся на весь мир как «китовая тюрьма».Позже, в 2017 году, грандиозное открытие огромного дельфинария случилось в здании Приморского океанариума на Русском острове. Там, кстати, тоже когда-то обещали проводить дельфинотерапию для детей с ограниченными возможностями. Но о возможности поплавать с дельфинами для всех желающих речи не шло.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14