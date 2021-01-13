Осадки, которые прошли в Приморье 12 января, стали для горожан, а в особенности для автомобилистов, настоящим бедствием. Из-за скольких дорог увеличилось количество массовых ДТП, в самой крупной из которых пострадало больше 10 машин. Обстановка на улицах, прямо скажем, была адская. Как оказалось, все это только цветочки, близится настоящий апокалипсис. Новый циклон по своей силе и мощности в два раза превысит прошедший.Новый циклон начнет оказывать влияние на погоду в Приморье уже на этой неделе. По словам Бориса Кубая, главы «Примгидромета», прошедший снегопад – репетиция перед предстоящей непогодой.- Прошлый циклон принес от 5 до 10 сантиметров снега. Грядущий будет в два раза сильнее, поэтому ожидается, что высота снежного покрова будет достигать до 20 сантиметров, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - Небольшой снег начнется на юге Приморского края уже в пятницу,15 января, утром. Вместе с циклоном усилится и сила ветра. Как следствие – в регионе ощутимо похолодает. Температуры воздуха понизятся на 6 градусов. На юге Приморья ночью будет -14 -16 градусов, а днем -10 -12 градусов.Пик снегопада придется на вторую половину дня 15 января. В это время прогнозируется метель и сильный снегопад. В ночь на 16 января у непогоды откроется второе дыхание, и регион снова завалит осадками. Прекратится снег лишь в субботу утром.Кстати, высокие температуры воздуха, которые установились на юге Приморья на этой неделе, покинут регион вместе с циклоном. После него похолодание лишь усилится. Добро пожаловать в зиму.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14