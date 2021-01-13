Новогодний городок на центральной площади Владивостока, который открылся на радость местным жителям 27 декабря, уберут в ближайшие дни. Как выяснил корреспондент «КП», все инсталляции начнут разбирать после 15 января.– Горки, фигуры, сцену и прочие атрибуты разберут, а елка и каток останутся до февраля, – прокомментировали в пресс-службе администрации Владивостока.Напомним, новогодний городок украсили с помощью искусственного снега. Отдельные зоны отвели для ярморочных домиков, резиденции Деда Мороза, катания на коньках и ледянках.Те, кто пока не посетил главную новогоднюю достопримечательность города, еще успеют сделать памятные снимки в различных фотозонах. По словам специалистов, в этом году оформление площади вдохновлено сказками Александра Пушкина. Гостей ждет снежный замок и огромный шар с искусственным снегом, светодиодные фигуры и праздничные инсталляции. Почетное место на площади занимают елочки муниципалитетов, конкурс на украшение которых прошел ранее.Что касается главной елки, она в этот раз украшена разноцветными шарами и светящимися гирляндами.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/online/news/4148139/