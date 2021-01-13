Разгул стихии, это не только пробки на дорогах и коммунальные аварии, это еще и прекрасный повод для фотоснимков. Мы собрали самые интересные фото снегопада во Владивостоке 12 января 2021 года.Пока одни стояли в пробках, другие вовсю наслаждались первым снегом в 2021 году. Дети, вооружившись ледянками, штурмовали горки, молодые мамы со своими детьми прогуливались по набережным города. кто-то даже решил устроить фотосессию во время снегопада, и не прогадал.На центральной площади в новогоднем городке также кипела своя зимняя жизнь. Горожане, соскучившись по снегу, устремились на каток и горки. Любители уединения заклянули в старый дворик ГУМа, припорошенный снегом.