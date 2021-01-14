Друзья, рады сообщить, что уже в понедельник - 18 января команда «Комсомолки» отправляется в автопробег по горнолыжным трассам Приморья.Весь маршрут мы преодолеем на новых автомобилях Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, предоставленными официальным дилером Toyota Summit Motors.Каждый день - новая горнолыжная трасса!В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега поделятся своими эмоциями и впечатлениями от катания на горных лыжах и сноубордах в условиях разных трасс.Какие есть горнолыжки в Приморье? Как до них добраться? Состояние склонов и инфраструктура горнолыжных баз. Обо всём этом вы узнаёте от нас во время автопробега.Владивосток 90,4 FMУссурийск 99,4 FMНаходка 107,2 FMПутевые заметки автопробега читайте на нашем сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хэштегу #ГОРНОЛЫЖКИПРИМОРЬЯ