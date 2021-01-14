Премьеру фильма, который снимут в столице Приморья, планируют на осень этого годаСтудия «Мосфильм» объявила о запуске в производство собственного проекта — полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Владивосток».«Владивосток. Наши дни. Мир потихоньку погружается в хаос пандемии. Он — военнослужащий, вынужденный скрываться от правосудия. Она — беззаботная искательница приключений. Случайная встреча на самом краю земли изменит их жизни...», — говорится о сюжете будущей ленты.Сценарий к картине создал Алексей Бузин, ранее работавший над фильмами «Решение о ликвидации» и «Анна Каренина. История Вронского». На создание сценария у Бузина ушло более года.— По форме — это остросюжетное кино, по жанру — драма. Идея картины навеяна знаменитым фильмом «Набережная туманов» режиссера Марселя Карне с блистательными Жаном Габеном, Мишелем Симоном и Мишель Морган в главных ролях. Но, безусловно, наш фильм — это самостоятельное произведение, о нашей современности, о сегодняшних людях, их чувствах, страстях, проблемах, — рассказал сценарист.Режиссер-постановщик ленты Антон Борматов, известен зрителю по картинам «Чужая», «Околофутбола», сериалам «Ольга», «Подкидыш», «Хиромант» и др.— Мне понравилась эта история, зацепила своей загадкой. Она держит в напряжении до самого финала. В то же время, это зрелищное кино — с захватывающим сюжетом, интригой, — отметил Борматов.Генеральным продюсером проекта стал Карен Шахназаров.Сейчас проект в стадии подготовительного периода, хотя съемочная группа уже побывала на местах натурных съемок во Владивостоке. По информации пресс-службы киностудии, на этой неделе на «Мосфильме» начались кинопробы главные и второстепенные роли в картине.Съемочный период запланирован на март-апрель. Большую часть картины снимут во Владивостоке, а часть сцен — в павильонах киностудии. Премьера картины должна состояться осенью 2021 года.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14