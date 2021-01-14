Несчастный случай произошел в заливе Находка. На одном из судов серьезные травмы получил матрос, который упал на палубу с высоты. Чтобы доставить пострадавшего парня в больницу понадобилась срочная помощь спасателей.ЧП случилось утром, 12 января, в районе порта Восточный в поселке Врангель. Травмированному матросу понадобилась срочная госпитализация, но как оказалось, силами бригады скорой помощи доставить пострадавшего на берег не представлялось возможным. Из-за узких проходов, крутых спусков на судне, высота которого больше 10 метров, требовалось специализированное оборудование для транспортировки пациента. Поэтому для эвакуации в сложных условиях прибыли спасатели Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России.– Работать нужно было быстро, но очень аккуратно, чтобы не усугубить состояние пострадавшего. Использовали, шины и ремни, чтобы зафиксировать травмированного, применили альпинистское снаряжение для страховки при спуске, – поделились спасатели.К судну подошел буксир «Кузбасс». На нем пострадавшего матроса доставили на берег и передали в руки медиков. По сообщению пресс-службы ДВРПСО МЧС России, спасательная операция заняла больше двух часов. Сейчас травмированный член экипажа проходит лечение в местной больнице.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14