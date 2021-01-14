Занятное сообщение появилось на просторах интернета. В письме говорится о том, что баня, расположенная в Уссурийске и имеющая VIP-статус, тайком установила скрытую видеокамеру, которая следит за всем, что делают гости внутри помещения. Как мы все знаем, большая часть посетителей там не совсем одета, и вряд ли кто-то из отдыхающих жаждет, чтобы за ним подсматривали в самый неподходящий момент.- В бане куча разных табличек, но нет ни одного упоминания о камере (что ведется съемка). Камера очень маленькая, черная, ее практически не видно. Она захватывает выходы из парных, душа и непосредственно бассейн. Для каких целей ее установила хозяйка - непонятно, но точно не в целях безопасности. Может кому-то не особо нравится, что за ним подглядывают, - пишет интернет-пользователь.Очевидно, что такая новость не могла оставить приморцев равнодушными. Все были возмущены тем, что теперь, отдыхая в саунах и банях, им придется волноваться и проверять, не снимает ли их в этот момент какая-то скрытая камера. А те, кто уже успел побывать в этой бане напряглись. «Это ж сколько народу сейчас холодным потом прошибло» - пишут приморцы. Разумеется, утихомирить гнев было просто невозможно, многие уже высказали свое намерение писать заявление в полицию.В итоге сама баня поспешила обелить свою репутацию и принялась отвечать приморцам на комментарии в сети. Однако дозвониться до них на момент публикации не удалось.- В нашей бане, непосредственно внутри сауны, камер нет, это недобросовестная конкуренция, - говорит администрация сауны, прикрепляя в своем аккаунте видео, на котором, действительно, нет камеры.Только вот этот аргумент приморцам показался не достаточным, ведь, по их мнению, камеру за это время легко можно было снять, чтобы не попасть в еще больший скандал. По словам приморца, первое видео было снято 10 января, а опровержение самой бани - 13 января.Кстати, год назад уже была информация о скрытой камере в этой бане в гуглкартах. В открытом доступе можно найти комментарий человека, который просит администрацию ответить на вопрос - зачем тут камера? Вероятно, то сообщение такой шумихи не вызвало. Пока же достоверно неизвестно: была ли камера или нет. Выходит, что выяснить, как обстоят дела на самом деле придется оперативникам. Только вот на данный момент, как сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в полиции Уссурийска, не было ни одного заявления на этот счет, поэтому ведомство пока не начало проводить проверку.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14