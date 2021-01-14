Социальные сети Приморья взорвал видеоролик, снятый и опубликованный в интернете местным блогером Дмитрием Ковзан. Он отправился в Дальнегорск и записал душераздирающий сюжет о семи пенсионерах, которые вынуждены жить в ужасных условиях из-за того, что власти не признают их жилье аварийным.Речь об обычном жилом доме, в котором сейчас живут 7 стариков, остальные либо уже умерли, либо давно сбежали. Кадры коридоров, которые больше похожи на мусорный склад, рассказы жильцов о войне с бомжами и о том, как они живут в доме без окон и дверей, когда на улице -36 градусов, никого не оставили равнодушным. Примечательно, что по квитанциям в доме есть и свет, и отопление, и даже мусор вывозят. По крайней мере, за все это старики исправно платят, но пока неизвестно - почему.Видео молниеносно распространилось по всем группам в сети. Мало кто мог пройти мимо такой новости. За 10 часов репортаж посмотрели больше 60 тысяч человек. После такого резонанса помочь пенсионерам поспешила местная администрация. 14 января Александр Теребилов, глава Дальнегорского городского округа, лично побывал в доме-призраке и пообщался с жильцами. В итоге было принято решение провести независимую экспертизу. Если по ее итогам жилье будет признано аварийным и непригодным для проживания, то горожан переселят.- Уточним, из 7 квартир 2 находятся в собственности у граждан, 5 – муниципальных, предоставленных по договору социального найма, - отмечают в администрации ГО. - На время проведения экспертизы будет решаться вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда.По некоторым данным, письменных жалоб от пенсионеров в администрацию не поступало около 1,5 лет. Однако достаточно взглянуть на дом, чтобы удостовериться в его ужасном состоянии. Экстренный выезд главы к дому призраку в итоге лишь усугубил положение. В итоге несчастными пенсионерами заинтересовался следственный комитет. Он инициировал проверку по статье «Халатность».- По предварительным данным дом, о котором идет речь на видеокадрах, находится по улице Рабочая в городе Дальнегорске. На месте проведен осмотр и опрошены жильцы дома, - рассказывает Аврора Римская, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Приморскому краю. - В ходе доследственной проверки будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и ответственным должностным лицам, уполномоченным следить за соблюдением прав жильцов дома.В ведомстве также отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14