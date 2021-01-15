В редакцию «КП – Владивосток» обратились приморцы, которые уже вторую неделю замерзают в своих домах. Более десяти населённых пунктов Надеждинского района Приморья оказались в неприятной ситуации: в дома не поступает достаточного количества энергии. Из-за этого дома, которые обогреваются электроприборами, промерзают до инея на стенах. По причине нехватки электроэнергии не работает и другая техника, она попросту сгорает.«Дома холод ужасный. Я не дождусь, когда нам нормально энергию дадут. Весь район воет, техника горит, отопление не тянет, подача электричества – около 130-160в. О каком тепле тут говорить? У нас такой иней в комнате без отопления! Я в шоке, что такое творится», - рассказала корреспонденту редакции Инесса, проживающая в посёлке Новый. Она показала, как покрылись инеем стены в одной из комнат ее дома и в техническом помещении.Активист и администратор паблика «Первый информационный. Надеждинский район» Марина в переписке с журналистом заметила, что некоторым людям пришлось перейти на уголь, чтобы хоть как-то прогревать дома. Помимо того, что люди откровенно замерзают в своих домах, у них горит техника, приходится выкидывать чайники и микроволновки.Перешли в режим максимальной работыНачалась такая ситуация вечером 30 декабря. Как отмечает один из собеседников «КП – Владивосток», первый скачок напряжения и отключение произошло в предпоследний день 2020 года около 23 часов. Утром 31 декабря подача электроэнергии была частично возобновлена, однако некоторые ждали света до 22 часов. При этом на сайте администрации Надеждинского муниципального района, где публикуются новости о плановых отключениях электроснабжения, подробной информации о нынешних неполадках найти не удалось. Впрочем, энергетики о проблеме знают и занимаются устранением ее причины.- На новогодние каникулы пришелся скачок потребления электроэнергии. Экстремально низкая температура повлекла за собой увеличение потребляемой электрической мощности в части населенных пунктов Надеждинского района. По сравнению со средними значениями аналогичных предыдущих периодов нагрузка в некоторых трансформаторных подстанциях выросла более, чем на 50%, - подтвердили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).Все праздничные дни энергетики выполняли регулировку в распределительных сетях, переводя оборудование на режим максимальной работы.При этом энергетики подчеркивают, что проблемы с напряжением связаны, в том числе, и с некоторыми недобросовестными владельцами коттеджей. Индивидуальная жилая застройка в Надеждинском районе носит стихийный характер. Это усложняет расчет перспективного потребления электроэнергии, не позволяет разработать корректные технические мероприятия. Большинство домовладельцев устанавливают электрические котлы и системы электрического подогрева пола.- К примеру, электроотопление монтируется из расчета 1 кВт на 10 квадратных метров дома. Так, в доме площадью 200 квадратов только на электроотопление будет потреблено 20 кВт мощности. А основная часть потребителей имеет договоры с сетевой компанией на мощность от 3 до 15 кВт, а по факту она в несколько раз превышает заявленную, - уточняют в ДРСК. - Потребители редко обращаются в сетевую компанию за официальным увеличением мощности, потому что согласно законодательству стоимость будет значительно превышать льготные 550 рублей (для потребителей до 15 кВт), так как в нее включаются все необходимые технические мероприятия – установка более мощных подстанций, реконструкция линий.Получатся, что самовольное увеличение мощности без договора с сетевой организацией приводит к разбалансировке системы - низкому напряжению у соседей, частым отключениям оборудования из-за перегрузки. В таких условиях при стандартных погодных условиях неполадки в электроснабжении носят локальный характер, а при низких температурах их количество выросло.Сети требуют модернизацииОсобенно остро проблема стихийной застройки стоит в зоне Садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).- Садовые товарищества являются собственниками распределительных сетей на своей территории. Вопросы эксплуатации, аварийного восстановления и подключения новых потребителей они решают самостоятельно, без согласования или уведомления сетевой организации. Эксплуатация электрических сетей и аварийные работы проводятся только за счет членов СНТ и требуют серьезных финансовых затрат. Сети многих товариществ, особенно построенных больше 10 лет назад, уже требуют модернизации, - утверждают в ДРСК.Впрочем, утверждает собеседник агентства, в последнее время от СНТ стали поступать обращения с просьбой принять их энергообъекты на баланс.- В сегодняшних условиях вопросы качества электроснабжения в Надеждинском районе в первую очередь необходимо начать с анализа сетей. Со своей стороны ДРСК ведет замеры нагрузки, оценивает соответствие фактического потребления заявленным параметрам. В сетях СНТ тоже должны понять, кто и сколько потребляет, нет ли потерь, как можно перераспределить нагрузку. Следующим шагом со стороны СНТ должна быть подача заявки на увеличение мощности в сетевую организацию. Это будет являться обоснованием для энергетиков в необходимости строительства нового центра питания в Надеждинском районе при рассмотрении и согласовании инвестиционной программы в Агентстве по тарифам Приморского края, - подвел итог представитель ДРСК.А деньги?В связи со сложившейся ситуацией многих интересует вопрос: какой же им по итогу придёт счёт.«У нас в Новом ещё, оказывается, терпимо – 180-190в. Но чайник с электрической начинкой отказался работать. А по поводу низкого напряжения – энергетикам выгодно. Потому что мощности для электроприбора не хватает, он дольше греется, значит, больше расходуется энергии, и мы больше платим», - возмущаются местные жители.«Нет нигде напряжения, зато счета придут космические. Чем меньше напряжения, тем счётчик вдвойне мотает», - добавляет женщина.Впрочем, сами энергетики подчеркивают, что эти предположения не корректны. На низком напряжении энергетики не обогатятся, напротив, проблемы с перегрузом сети из-за массового электроотопления, включённого всеми на полную, придется разгребать ещё долго. И никакими счетами за бытовое потребление эти затраты не перекрыть.«Без базара»С этой ситуацией знакомы в администрации Надеждинского муниципального района. Как сообщил корреспонденту «КП – Владивосток» представитель местных властей, готовится встреча по данной теме.«Администрация района 15 января устраивает собрание, на котором будут присутствовать представители электрокомпаний и глава района. Жители смогут услышать из первых уст о сложившейся проблеме. Для того чтобы встреча не превратилась в базар, были приглашены председатели дачных и садовых обществ активисты из числа жителей населенных пунктов, старосты, которые потом ознакомят остальных граждан о результате встречи», - сказал сотрудник администрации.Встреча по проблеме некачественного снабжения электроэнергией жителей района состоится в пятницу, 15 января, в 10 часов утра в Доме Культуры села Вольно-Надеждинское (улица Дрегиса, 3а).Также, по словам собеседника, местные власти регулярно проверяют деятельность электрокомпаний, выезжают на места работ сотрудников и контролируют их.Отметим, на низкое электронапряжение жалуются в следующих населённых пунктах: с. Вольно-Надеждинское, с. Кипарисово-1, п. Кипарисово-2, п. Ключевой, п. Морской, п. Новый, с. Прохладное, с. Раздольное, п. Соловей-Ключ, п. Тавричанка, п. Шмидтовка.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14