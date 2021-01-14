Представители Посольства России в КНДР показали, как отмечают праздники в Северной Корее. На опубликованном видео около трех десятков летательных аппаратов, подсвеченных красными огнями, пролетели в ночном небе над Пхеньяном, синхронно выпуская фейерверки. При этом они летели максимально близко друг к другу, составив фигуру огромного самолета.Разглядеть, что именно за летательные аппараты выполняют этот трюк, на видео сложно. Судя по всему, это не радиоуправляемые дроны, а все же большие самолеты.Так в КНДР отметили окончание восьмого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который проходил в Пхеньяне с 5 по 12 января. Сообщается, что на нем были приняты судьбоносные для страны решения. В частности, врасти КНДР признали ошибочность экономических реформ по китайскому образцу и взяли новый курс на развитие оборонного потенциала против «главного врага» - США. А лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально обрел титул генерального секретаря Трудовой партии Кореи.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14