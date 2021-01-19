«Сгорел не дом, сгорели наши сердца». Мощный пожар уничтожил дело всей жизни и забрал маму жителя Приморья

Роскошный дом за мгновение превратился в руины. Фото: instagram/_.obraztsova._

На месте шикарного трехэтажного коттеджа, что был расположен в пригороде Владивостока, теперь обугленные руины. Причина – мощный пожар, вспыхнувший 5 января 2021 года, который полностью уничтожил не только дом, но и забрал жизнь человека. Тогда о трагедии говорили во всех пабликах в сети, правда, не все озвученное оказалось правдой. Корреспондент КП пообщался с погорельцами и послушал их историю.

ДОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Сергей в тот день потерял маму, дом и дело всей жизни. Оправиться после такого будет сложно и долго. История этого коттеджа началась еще 20 лет назад. В конце 90-х Сергей своими руками построил его, чтобы жить в нем всей семьей. Но усадьба оказалась довольно-таки большой, а в округе не хватало хороших детских садов, вот Сергей и решил попробовать превратить свой дом в нечто большее.

- Мы решили организовать в доме что-то вроде своего садика. Сначала в наш сад ходили только наши дети и дети наших близких. Потом к делу подключилось сарафанное радио, так сад и начал обживаться. Его нельзя было назвать частным. Сама идея его создания и работа никогда не были связаны с коммерцией. Скорее речь о сообществе родителей, которые решили сами воспитывать своих детей, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей Хмелев, глава семьи, в которой случилась трагедия. - Изначально педагогами и воспитателями были родители. Люди тут подбирались по духу, а не шли сюда ради денег и какой-то наживы.

В большом доме под детский сад были определены два нижних этажа. На третьем жил сам Сергей, его супруга, мама отца семейства и четверо детей. Самому младшему ребенку – 4 года.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ - «МАМА ЗВОНИЛА МНЕ, НО Я НЕ УСЛЫШАЛ»

Пятого января ничего не предвещало беды. Старшие дети Сергея в доме появляются уже нечасто, а сам он вместе с младшим сыном поехал кататься на горках. Супруга лежала в больнице, лечилась от пневмонии. В доме была лишь 79-летняя бабушка - мама Сергея. Дальше о произошедшем стало известно благодаря очевидцам. Дом вспыхнул молниеносно. В какой-то момент соседи увидели женщину, которая выбежала из усадьбы с криками о помощи, затем забежала обратно внутрь. Огонь распространялся беспощадно быстро, и в следующую секунду он весь был объят языками пламени. Женщину больше никто не видел. Это была мама Сергея.

- Говорят, что она побежала за документами. Но у меня на этот счет другая версия. Ее нашли на кухне. Когда мы с сыном уходили, она готовила вареники, - вспоминает Сергей. - Вероятно, когда она увидела пожар, выбежала, попыталась позвать на помощь, потом забежала обратно, чтобы позвонить, и упала. Случился инсульт или еще что-то. Она звонила мне в этот момент, но я не услышал. А когда приехал домой, пожарные почти дотушили пожар.

Узнать в обугленных деревяшках прежний дом невозможно. Как и сложно осознать, что за мгновение человек может лишиться самого важного – матери и собственного дома.

В пожаре умерла мама Сергея. Фото: instagram/_.obraztsova._

ЭПИЦЕНТР ПОЖАРА

Как оказалось, после проведения проверки следователи не стали возбуждать уголовное дело. А в МЧС, по словам Сергея, и вовсе не смогли определиться с причиной возникновения пожара и остановились на формулировке – неосторожное обращение с огнем. Сюда попадает и печь, расположенная на первом этаже, уголек от которой вполне мог стать причиной возникновения огня.

- Я сам больше склоняюсь к версии с неполадкой в электричестве. Может быть, какое-то короткое замыкание, или все случилось из-за перепадов напряжения. В тот день были какие-то неполадки, - говорит Сергей. - Вариант с фейерверком даже не рассматривался.

Многие пользователи сети задались вопросом страховки сада. Но ее не было, как и сада, как такого. Все держалось по большей части на энтузиазме, и никто ведь не думал, что спустя 20 лет совместного доброго дела их дом настигнет такое несчастье.

Пожар случился 5 января. Фото: instagram/_.obraztsova._

ФЕНИКС

Дом восстановлению не принадлежит. От него остался лишь фундамент. Больше жилья у Хмелевых нет. Сейчас им на помощь поспешили друзья, которые приютили их в своей квартире. Сергей говорит, что ему грех жаловаться, и благодарит всех людей за оказанную помощь и поддержку. На данный момент единственной кормилицей в доме является его супруга. Сам он в поисках работы. Родители, чьи малыши ходили в этот детский сад, а их не меньше 20, просят Сергея заняться новым, потому что своих детей они теперь могут доверить только ему.

- Да, я думаю заняться строительством дома для семьи, пусть и не такого большого. Уже точно он будет не из дерева. И еще я решаю вопрос с арендой помещения для нового детского сада, но тут мне необходимо социальное партнерство, - говорит Сергей. – Сейчас часть детей вообще не ходит в сад, а другую разбросало по разным местам, но родители просят меня возобновить дело.

Сергей надеется, что в скором времени он построит для своей семьи новый дом, а идея с созданием детского сада обернется удачей, ведь так хочется, чтобы за черной полосой последовала белая, и больше Хмелевы не знали, что такое трагедия.

Если вы хотите оказать помощь семье Хмелевых, можете перевести деньги по номеру телефона: 8-908-991-60-81, получатель – Олеся Викторовна Х.