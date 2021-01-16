В Приморский край начала поступать вакцина от коронавируса. До конца февраля в регион поступит около 90 тысяч доз, этого хватит на 45 тысяч человек. Массовая иммунизация населения начнётся уже в понедельник, 18 января. Что нужно, чтобы получить прививку от новой болезни, выяснил корреспондент «КП – Владивосток».Для того, чтобы попасть в прививочный кабинет, сначала нужно записаться на приём. Согласно списку, предоставленному правительством Приморья, с вакциной от COVID-19 работают следующие медицинские учреждения края: Арсеньевская, Находкинская горбольницы, Уссурийская и Дальнереченская центральные горбольницы, Дальнегорская и Октябрьская центральные районные больницы, Артемовская горбольница №1, Спасская городская поликлиника, поликлиники Владивостока №1, №6 и №9.При звонке в медучреждение, есть большая вероятность, что звонок будет переведён в региональный контактный центр Минздрава Приморья. Девушки, которые общаются с населением, не имеют медицинского образования, поэтому предоставить специфическую информацию они не могут. В их компетенцию входят ответы на общие вопросы, а также уточнение поликлиник и больниц, которые работают с вакциной, их расписание и запись на приём.Сотрудники центра готовы записать на процедуру любого приморца старше 18 лет при условии, что тот не болеет коронавирусом или любой другой инфекцией. Инструкция к применению вакцины и противопоказания есть в открытом доступе.Тем, кто уже переболел ковидом, не запрещено приходить на вакцинацию, однако и нужды в этом тоже нет.– Переболевшей человек имеет антитела, которые его спасают от повторного заражения. Если человек все равно хочет вакцинироваться, он может это сделать. Угрозы нет, в противопоказаниях к вакцине такой информации нет. Переболевшим рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Но если человек настаивает, то его могут вакцинировать и в эту прививочную кампанию, - объяснили корреспонденту в пресс-службе краевого Минздрава.Как уже было отмечено, записаться можно через контактный центр или же через поликлинику. Так, в первую поликлинику во Владивостоке можно дозвониться напрямую. Как заверили в регистратуре, к ним можно прийти, даже если гражданин не прикреплён к учреждению. А вот в поликлинику №6 записаться через телефон невозможно. Чтобы попасть именно туда, нужно приехать лично в будний день с 8 до 16 часов и записаться через регистратуру.– Шестая поликлиника уже имеет огромный список ожидающих вакцинации, - пояснили журналисту.Сотрудник ведомства обещал уточнить, почему нет записи по телефону. Этот вопрос будет решён в будние дни.Кроме того, с понедельника запись будет доступна на портале Госуслуг.Подчеркнём, что вакцинация бесплатная для всего населения. На приём нужно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Если перед приёмом человек чувствует себя нездоровым (есть признаки ОРАИ, гриппа, коронавируса, повышенная температура), то специалисты просят позвонить и отменить назначенную встречу. Одновременно с этим перезаписаться нельзя, так как человек должен сначала выздороветь, а организм – восстановиться.– Если человек простыл, то его никуда перезаписывать не будут. Когда он выздоровеет, должно пройти ещё не менее двух недель после того, как он может прийти на вакцинацию. И то, смотря чем он болел, и какие у него осложнения. Его невозможно никуда перезаписать, потому что никто не знает, каким будет течение болезни, и какие будут побочные от протекания болезни», - пояснил представитель Минздрава.Приморцы опасаются, что они могут получить прививку в то время, когда они болеют ковидом бессимптомно. Тут стоит отметить, что при любом, даже лёгком недомогании, от вакцинации придётся отказаться. Такой принцип действует и при любой другой прививке. Если же у человека нет никаких симптомов заболевания, то он подлежит вакцинации.Первыми в очередь попадают люди старше 55 лет, а также те, кто входит в группу риска. Здоровым гражданам придётся ждать своей очереди около месяца. Дозвонившемуся в поликлинику Владивостока вечером 15 января журналисту предложили прийти 17 февраля.– Вакцина поступает партиями, сейчас её столько, через две недели её количество может быть увеличено. В этом смысле проходная способность из листа ожидания будет значительно увеличена, – подчеркнули в ведомстве. – Однозначно сначала выбираются люди приоритета. Это все группы риска, в том числе люди старше 55 лет и люди с хроническими заболеваниями. Они будут прививаться в первую, приоритетную очередь. Поэтому время ожидания для остальных может достигать месяца.Через 21 день после первой прививки нужно прийти во второй раз. После введения первого компонента организм должен адаптироваться. После второго компонента иммунитет продолжит вырабатываться.– Иммунизированным человек считается только по истечении 42 дней, - заметил собеседник агентства.В этот период гражданину нужно соблюдать максимальную осторожность, избегать массового скопления людей, стараться не переохлаждаться, не употреблять алкоголь. Это нужно для успешного создания резистентности организма к коронавирусной инфекции. Иначе иммунитет, который в это время будет перестраиваться, будет подвержен дополнительной нагрузке.Если на территории нет прививочного пункта, то жители могут заявить о своем желании в поликлинику по месту жительства по телефону. Эту информацию внесут в лист ожидания, который будет передан в пункт вакцинации. Оттуда гражданину поступит приглашение. Доставлять в пункт приморцев будут транспортом медицинской организации или предоставленным муниципалитетом транспортом.