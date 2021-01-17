Беговые лыжи превращаются в популярную забаву во Владивостоке. Уже второй год на Русском острове, возле школы №5 в поселке Канал открывается трасса с бесплатным прокатом. В выходные тут происходит настоящее столпотворение, в очереди на прокат приходится ждать до 40 минут.- Сегодня у нас много людей, уже больше 400. И это еще не вечер, - говорит представитель базы «Русская лыжня». – Правда, до рекорда сегодня вряд ли дойдет. Максимальное количество посетителей у нас было в один из новогодних выходных, в один день пришло больше 800 человек.Прокат на базе бесплатный. Правда, после того, как кто-то унес с собой шесть пар лыж, условия выдачи спортинвентаря сделали строже. Кстати, недавно две пары лыж вернули обратно. Просто подкинули. В администрации города просят вернуть и остальные, обещая, что не будет никаких штрафных санкций.Горожане позитивно отзываются о лыжной базе, для многих теперь это любимый способ провести выходные зимой с детьми. Полюбили его и чиновники. Например, в субботу здесь катался мэр Олег Гуменюк, а в пятницу, как раз во время жуткого снегопада, - губернатор Олег Кожемяко.Хоть все и организовано очень рационально, в выходные в прокате все равно есть очереди. Из-за большого количества людей время ожидания растягивается до 30-40 минут, подтвердили представители базы.Еще одна проблема - сложно припарковаться по правилам, так как вся правая полоса дороги отделена сплошной линией и предназначена для велосипедистов, получается, что по закону пароваться там нельзя. Штраф 2000 рублей. Но все паркуются, потому что места не хватает.Но в целом все всем нравится. Видно, что много людей приехали чуть ли не в первый раз и не умеют кататься. Тут бы не помешал инструктор, который покажет самые основы.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14