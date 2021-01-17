Землетрясение магнитудой 5,5 произошло днем 17 января недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.Толчки зафиксировали в 20:31 по местному времени на глубине 11 километров. Эпицентр землетрясения находится в акватории Кроноцкого залива в 264 километрах от города Петропавловск-Камчатский.Землетрясение могли почувствовать жители населенных пунктов на восточном побережье полуострова. Но серьезных последствий оно не вызвало.На сайте МЧС Камчатки опубликован прогноз, из которого следует, что в регионе есть две круговые области, где вероятны землетрясения с магнитудой 6,5 и более в течение ближайшего месяца. При этом уточняется, что в ближайшую неделю в крупнейших городах полуострова - Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске - землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.Тем временем, в акватории Тихого океана к юго-востоку от полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за волн, ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Явление сохранится до вечера 19 января. Населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.