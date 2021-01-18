Не ситуация, а готовый сюжет сериала. Случилось 30 декабря, когда в Елизово пропал Василий (имя изменено – прим.ред.) 1957 года рождения. Сперва его пытался найти родственник собственными силами. Но все тщетно. Тогда к делу подключились волонтеры, сотрудник уголовного розыска ОМВД по Елизовскому району и МЧС. Найти мужчину не удавалось даже им. Шли дни. За ними недели. И вот спустя больше 10 дней активисты сообщили долгожданное: «Нашли, живой». Василия обнаружили в подвале жилого дома.- Он был сильно истощен. Лежал на двух трубах, чтобы не замерзнуть, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктория Мидяная, начальник кинологического подразделения Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России. – Как именно он там оказался - неизвестно, но совершенно точно могу сказать, что самостоятельно выбраться оттуда в таком состоянии он бы просто не смог – погиб бы.После спасательной операции Василия передали бригаде скорой помощи, которая госпитализировала его в больницу для оказания медицинской помощи.Как сообщил источник «КП», история Василия полна трагических моментов, после которых он оказался на улице. Мужчина несколько лет назад потерял сына и супругу. Оправиться после смерти самых людей близких он не смог – запил. В итоге сам не заметил, как оказался на улице. Жил в подъезде одного из домов в Елизово, но не так давно его оттуда выгнали. Чтобы не погибнуть от морозов, он отправился на поиски новой ночлежки. И нашел, только вот вспомнить, как именно он добрался до подвала дома, ему не удалось. Это последствия травмы головы, которую он получил много лет назад. Василий даже не смог ответить, ел ли он что-то за все это время или нет.О пропаже Василия заявил его двоюродный брат, который служит в церкви. По дороге в храм он каждый день видел родственника у магазина, а когда тот исчез – забил тревогу. Где будет жить Василий после выписки из больницы – пока неизвестно, однако велика вероятность, что он снова окажется на улице, ведь идти ему по сути некуда. Брат не спешит забирать его к себе, а больше родственников у него нет.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14