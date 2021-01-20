Больше 800 тысяч просмотров в TikTok, свыше 14 тысяч подписчиков, сотни комментариев и небывалое признание публики. Нет, речь пойдет не об очередном блогере, а о спасателе из Приморья. Зовут его Анатолий Долецкий, и он доказывает – нет предела человеческим возможностям. Сам себя Анатолий скромно называет старым воркаутером, но спортсмены уверены, он даст фору любому.Чего только стоит видео, на котором он, в форме сотрудника МЧС, стоя на двух топорах показывает, что значит мастерски управлять балансом тела. Законы гравитации словно вышли из чата, когда в здание вошел «батя» - так называют приморца в соцсетях. Давайте познакомимся со звездой TikTok поближе.СПЕЦНАЗ, МЧС И СТИХИПришел в МЧС Анатолий 16 лет назад, работал пожарным в Находке. Перед этим он, как и положено, отдал 2 года своей жизни службе в армии. Благодаря хорошей физической подготовке распределили в спецназ.- После армии я занимался пауэрлифтингом. Стал мастером спорта международного класса, выигрывал турниры, но, к сожалению, получил травму, и мне пришлось попрощаться с соревнованиями. Я не знал, куда уйти и куда себя переквалифицировать, но продолжал заниматься спортом, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анатолий Долецкий, пожарный 1 класса МЧС России в Находкинском городским округе. - Перешел на брусья и турники. У меня силовая подготовка позволяет выполнять много упражнений. Кто-то тратил на это три года, а у меня это получалось практически мгновенно. Мотивация безграничная, потому что здесь нет предела совершенству.Вместе с тем, как Анатолий осваивал новое для себя направление в спорте, он устроился на работу пожарным. Кстати, приморец не только тушил дома, объятые огнем, и спасал людей из пожара, но посвящал много времени написанию стихов. Как оказалось, погоны – не помеха творчеству.- Мне говорили: как так, ты же качок, какие стихи? Я всегда отвечаю, что нужно качать не только мышцы, но и голову. Мне мои стихи нравятся. Даже и не знаю, как я их писал. Раньше тематика была только о чувствах, но с опытом научился писать обо всем, что происходит в моей жизни, - говорит Анатолий.Четыре года назад Анатолий ушел на пенсию, но продолжил работу в системе МЧС. Вместе с тем, он занимается воркаутом с ребятами в детском доме, обучая молодежь всему тому, что умеет сам. Цель проста и понятна каждому – популяризация спорта.НЕБЫВАЛАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ В СЕТИ И БЕЗЫЗВЕСТНОСТЬ В ЖИЗНИЛет пять назад в жизнь Анатолия ворвался Instagram. Пожарный в основном постил свои стихи и спортивные достижения. Подписчиков было немного, но те, что были изначально, восторгались тем, что делает Анатолий. На видео приморец продолжал показывать, как он мастерски владеет своим телом и умеет держать равновесие там, где, казалось бы, сделать это просто невозможно. Но настоящая популярность в интернете пришла после того, как Анатолий появился в TikTok. Короткие видео под энергичную музыку тут же стали разлетаться по сети. Теперь на его странице в TikTok больше 14 тысяч подписчиков, а ролик про топоры и вообще набрал больше 800 тысяч просмотров и стремительно подбирается к миллиону.- Я сам не замечаю, как мои видео набирают популярность. Казалось бы, только залил в свой профиль, а мне тут же пишут, что оно появилось в группе, в которой по несколько миллионов подписчиков, - говорит Анатолий. - Многие кстати думают, что я намного старше своих лет, пишут, мол, о, какой возрастной, а как умеет. Но у меня-то возраст относительно молодой, просто так выгляжу. Мне только 37 лет.Кстати, это самое видео с топорами было снято после рабочей смены в МЧС. Для тех, кто не в курсе, называется упражнение планш или горизонт. Выполнять его неподготовленному человеку не стоит, особенно на топорах.- Планш - упражнение из гимнастики. Я его делаю хорошо. Могу так стоять и отжиматься. Черт меня дернул в этот день за эти топоры взяться, - шутит Анатолий. - Попробовал, у меня получилось. Получилось и оторваться. Даже несколько секунд простоять в таком положении в воздухе. Попросил товарища снять меня, а потом опубликовал видео на своих страницах. Мне потом друзья и знакомые писали, что ролик разлетелся в различные группы в сети.К сожалению, если в интернете Анатолий считается звездой воркаута, в родном регионе о нем знают лишь в очень узких кругах. Пора исправляться, ведь своих героев надо знать в лицо.«Я КАЙФУЮ, ЭТО РАБОТА ДЛЯ ДУШИ»У Анатолия растет 11-летняя дочь от первого брака. Жена очень переживает, ведь его спортивные увлечения крайне опасны. Только отказаться от них пожарный не может. «Я кайфую от этого», - говорит Анатолий.- К сожалению, когда-то бытовало мнение о том, что в системе МЧС работают лентяи, этот миф я и хочу развеять его раз и навсегда. Пример заразительный. Например, в нашем карауле многие даже побросали курить, смотря на мои видео, - рассказывает Анатолий. - Я знаю, что в Приморском крае очень много сильных людей, но гремит обычно только запад. Нужно это менять.Много лет назад Анатолий узнал о Василии Федяеве, многократном чемпионе мира по жиму тяги. Тогда его спортивные победы произвели на будущего пожарного неизгладимое впечатление.- Спустя 5-6 лет мы с ним выступали уже на одном Кубке мира. Сейчас он часто отвечает на мои публикации в интернете. Говорит, что ему очень нравится то, чем я занимаюсь в сети, - отмечает приморец.Анатолий надеется, что все, чем он занимается, поможет ребятам прийти в спорт и не бояться проигрышей. Ведь за ними всегда идут победы. А TikTok и Instagram помогут ему раз и навсегда развеять миф о качках, которые не способны писать стихи, и о травмированных спортсменах, которые могут начать все с чистого листа.Стали свидетелем интересного события? 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