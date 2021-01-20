Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья» от «Комсомольской правды» продолжается, и на этот раз мы посетили «Лесную поляну» - один из трех центров зимнего отдыха, расположенных в черте Владивостока, и готовы вам рассказать все самое важное о местном склоне, на котором можно развить свои навыки катания и просто хорошо отдохнуть. Тем более что именно здесь находится единственный во всем Приморском крае кресельный подъемник.Напомним, команда «Комсомольской правды» отправилась в главный зимний автопробег по горнолыжным трассам Приморья. С 18 по 24 января мы расскажем о семи центрах зимнего отдыха и предоставим нашим читателям подробный обзор о каждом. Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.Центр семейного отдыха «Лесная поляна»Находится на Садгороде (26 километров от центра Владивостока). Асфальтовая дорога от федеральной трассы до базы. Добраться можно на любой электричке до станции «Садгород». Такси до «Лесной поляны» из центра Владивостока стоит от 400 рублей, от аэропорта - от 560 рублей. Парковка на базе рассчитана на 800 мест.Вход на территорию центра отдыха стоит для взрослых 100 рублей в будние и 200 рублей в выходные, для детей от 5 до 13 лет и пенсионеров - 50 рублей в будние и 100 рублей в выходные. Дети до пяти лет проходят бесплатно.Длинна трасс 550 и 700 метров, ширина - 50 метров, перепад высот - 100 метров.Подъемник кресельного типа. Сойти с него можно только на вершине склона. Сотрудники помогают сесть на подъемник и сойти с него. Ожидать очереди на подъемник в самые загруженные дни придется не более пяти минут.Освещение трассы имеется, комфортно кататься здесь можно до самого закрытия трассы в 22:00.Система оснежения представлена двумя мобильными снежными пушками - благодаря ним горнолыжный склон не зависит от погодных условий. Трассу равняют ратраком ежедневно, но встречаются участки, где снег очень плотный.Безопасность на трассе обеспечивается оградительной сеткой лишь в зоне тюбинга и у подъемника, в остальном границы трассы выполнены из снега, но местами, особенно наверху склона, эти естественные бордюры имеют малую высоту и их легко проехать, выпав за пределы склона. На наличие шлема здесь фактически не обращают внимание. При получении спортинвентаря в прокате гость подписывает договор, снимая ответственность с администрации за несчастные случаи, если они произошли в нарушение техники безопасности. Медпункт расположен в прокате, в случае необходимости вызова скорой бригада медиков прибудет на территорию базы в течение 10-15 минут, они выезжают с Океанской.Ски-пасс или суточный абонемент на «Лесной поляне» представлен специальной картой, которую нужно отсканировать при входе на подъемник. Цены, как отмечают наши эксперты, самые демократичные. Безлимит на день стоит в рабочие дни для взрослых 600 рублей, а для детей 300 рублей. В выходные это 1000 рублей на взрослого и 500 рублей на ребенка. Разовый подъем на склон стоит 100 рублей для взрослого и 50 для ребенка. Катание с инструктором стоит 1200 рублей в час на одного человека, 2000 рублей на двоих и 2300 для компании из трех человек. Оплата принимается как по наличному расчету, так и по карте.Прокат снаряжения имеет следующие расценки. Комплект лыж или сноуборда обойдется в 500 рублей и 200 рублей за каждый последующий час для взрослого в будние дни, в выходные цена увеличивается до 700 рублей и 350 рублей за каждый следующий час. Детям дешевле: в будние дни это 350 рублей за комплект плюс 150 рублей за каждый последующий час, и 500 рублей за аренду и 200 рублей за следующие часы в выходные. Также можно взять любой элемент снаряжения в прокат по весьма доступным ценам, будь то ботинки, шлем или горнолыжные очки.Проживание на территории центра отдыха обойдется вам в 3500 рублей за сутки в двухместном номере. Гостиница на территории центра предлагает также трехместные номера от 5900 рублей и четырехместные номера от 8500 рублей за сутки.Эксперты жгутПредставитель Национальной лиги инструкторов, неоднократный чемпион и призер этапов кубка Приморского края по горным лыжам, инструктор категории С Сергей Пряженников остался доволен самим склоном, но не качеством снега:«Кресельный подъемник - это несомненный плюс этого склона. Пока ты подымаешься, можно передохнуть от нагрузок. Сам склон больше подходит для людей, которые уже умеют кататься на горных лыжах. Верхняя часть склона имеет большой уклон, так называемый «крутяк». Неподготовленному лыжнику крайне тяжело преодолеть эту часть спуска. Но этот уклон малой протяженности, он занимает примерно 30% от всей трассы, остальная трасса пологая, по ней уже легко съехать, набрав начальную скорость наверху.Снег очень жесткий, укатанный, падать на него больно. Райдерам необходимо иметь подготовленное оборудование, канты на лыжах должны быть наточенными, чтобы можно было их врезать в снег, чтобы получилась качественная дуга поворота. Определенным плюсом этого склона является сноупарк с трубами и перилами. Есть трамплин с хорошей геометрией и приемником, на котором можно прыгать и делать трюки. Мало где в Приморье есть такие места, где можно и покататься и потренироваться в трюках».Сегодня Сергей смог по достоинству оценить лыжи Fischer RC4 CT, которые предоставил нам для автопробега «Спортмаркет на Заре». На этом склоне он развивал достаточную скорость, чтобы по максимуму оценить потенциал лыж. Достаточно взглянуть на фото, чтобы понять, на что способен мастер, если у него топовое оборудование.Фрирайдер с пятилетним стажем Максим Абдразаков также остался доволен кресельным подъемником и сноупарком, но раскритиковал снежное покрытие склона:«Несомненные плюсы - это удобное расположение от центра города. Удобно добираться, есть комфортная парковка и несколько тюбинговых трасс. Кресельный подъемник для большинства людей станет несомненным плюсом. Это удобно, легко и красиво - именно этим горнолыжка и привлекает. Горка небольшая, поначалу уклон неплохой, но затем идет пологий участок, приходится разгоняться. Если остановился в середине, то весьма проблематично разогнаться до подножья склона, где расположен подъемник. Некоторым новичкам, возможно, даже придется снять сноуборд и идти пешком.Состояние трассы неудовлетворительное - фактически покрытие ледяное, кататься опасно, легко упасть. Новичкам будет сложновато. Сказывается расположение склона по отношению к солнцу. Сколько бы ни надували снега, все будет превращаться в лед.В парке для фристайла можно покататься по трубам и перилам - это большой плюс, в крае других таких мест нет. Хоть тут и заявлено две трассы, но по факту она одна. Подъемник идет 7 минут и 30 секунд, мы успели замерзнуть, пока поднимались наверх. Ценовая политика центра радует - один из самых дешевых абонементов на день для такого подъемника и такой горки. Горнолыжный комплекс идеально подойдет новичкам и семьям, ведь здесь дети могут покататься на тюбингах, пока взрослые осваивают склон».Новички пасНаши новички сегодня, увы, не смогли по достоинству оценить склон, сказывается сильный ветер при -17 и пологий склон на вершине. Буквально двух подъемов хватило Юлиане Виноградовой и Антону Блохину, чтобы понять, что комфортно кататься сегодня не получится. Более опытные участники автопробега тоже попробовали трассу.«Склон хорош тем, что можно выбрать разнообразный стиль для катания. Хочешь трюки - вот сноупарк. Хочется слалом - езжай на трассу между зданиями. Нужна скорость и крутые повороты - центральная трасса ждет тебя. С одной стороны кресельный подъемник несомненный плюс, но в холода семь минут сидеть на одном месте в кресле для многих людей покажется испытанием. Сама по себе горнолыжная база весьма привлекательна, с вершины склона прекрасный вид на Амурский залив и Владивосток», - делится своими впечатлениями журналист Алексей Самуськов.Чем еще заняться в центре отдыха «Лесная поляна»Помимо горнолыжного склона здесь есть тюбинг-парк на четыре трассы с отдельным бесплатным бугельным подъемником. В прокате можно взять саму «ватрушку». На территории центра есть бесплатный каток. Коньки также можно взять в прокат.Несколько точек общепита с разной кухней. Можно поесть вок, удон, завертоны, шашлык, горячую выпечку. В выходные дни работает столовая, средний чек на человека 500-600 рублей. Можно арендовать беседку для шашлыка, или утепленную беседку с газовым отоплением, где даже при сегодняшних -17 можно находиться комфортно.На территории функционирует водно-оздоровительный комплекс с баней общественного типа отдельно для мужчин и женщин. Финская и русская парная, баня на дровах, женская инфракрасная сауна, бассейны с теплой и холодной водой. При желании можно отправиться на массаж в спа-комплекс. Есть также одна индивидуальная сауна для компании.Парковая зона есть в скромном исполнении, где можно погулять на свежем воздухе. Каждые выходные в центр приезжают аниматоры, которые работают с детьми, как на открытом воздухе, так и в помещениях.Дневники автопробегаСегодня нам предстояли легкие сборы, ведь большая часть спортивного инвентаря уже находились в салонах наших автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyola Land Cruiser Prado, предоставленных автомобильным партнером пробега - официальным дилером «Тойота» во Владивостоке компанией «Саммит Моторс Владивосток».Морозное утро - главное испытание для всех участников автопробега и для наших автомобилей. Благодаря надежному топливу Pulsar95 от топливного партнера автопробега – «Роснефть» можно не беспокоиться за запуск двигателя даже в сильные морозы.Дорога оказалась легкой, особенно с учетом умных систем автомобиля. Достаточно нажать одну кнопку на руле, чтобы включить режим контроля полосы. А система BSM помогает замечать автомобили, попадающие в слепую зону видимости. С такими помощниками любое автомобильное путешествие становится комфортным.До «Лесной поляны» из города мы добрались за 20 минут. Федеральная трасса в идеальном состоянии, а вот остальной участок дороги, проходящий между дачных участков и коттеджей, оставляет желать лучшего. Дорога только посыпана, но не чищена. Наши полноприводные машины без труда преодолели как спуски, так и подъемы, а вот владельцам переднего привода лучше ехать со стороны Садгорода, где гораздо меньше перепадов.По дороге заехали в один из магазинов сети «Реми», чтобы пополнить запас продуктов и купить жидкость для омывания стекол. Хорошо, что можно купить все необходимое в одном месте, а найти супермаркет сети очень просто, ведь «Реми» это 47 современных и удобных супермаркетов и гипермаркетов в Приморском крае и на Дальнем Востоке.Впереди нас ждет длинное путешествие до Арсеньева, где по убеждению многих можно получить максимум от горнолыжного спорта. Так это, или нет, узнаем уже завтра. Ищите нас на приморских дорогах! Вы легко узнаете нас по наклейкам на бортах (спасибо рекламной мастерской Room32) и по спортивному инвентарю – лыжам и сноубордам, закрепленным на крышах автомобилей при помощи багажных систем Terzo.